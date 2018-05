Un nuovo traguardo per la casa efficiente: “La salubrità”. È questo il tema dell’incontro che si terrà venerdì 11 maggio alle Ville Ponti di Varese con inizio alle 13 e 30. La partecipazione è gratuita, l’iscrizione obbligatoria www.goo.gl/rMxJkE. Interverrà il dott. Alessandro Borgini.

Il problema dell’inquinamento non si può “chiudere” fuori dalla porta di casa. L’inquinamento indoor può essere causato dalle sostanze rilasciate da materiali costruttivi, mobili, pitture, prodotti per la pulizia, solo per fare alcuni esempi. Dietro al basso prezzo di una costruzione o di un oggetto possono celarsi materiali scadenti, in grado di rilasciare sostanze dannose per la salute.

Portare in casa l’aria di un bosco si può: è una questione di scelte progettuali e costruttive.

CQ – Costruire in Qualità organizza un evento dedicato alla salubrità indoor: danni sulla salute e soluzioni.

Il programma prevede:

ore 13:30 registrazione