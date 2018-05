Un tuffo per l’autismo: progetto dedicato ai bimbi

Il prossimo 24 maggio alle ore 21.00, presso la sede della Fondazione Renato Piatti di Via Crispi 4, verrà presentato il progetto UN TUFFO PER L’AUTISMO.

Rotary Club Varese Ceresio, AcquaMondo Onlus e Fondazione Renato Piatti Onlus hanno collaborato nel corso di tutto l’anno scolastico 2017-2018 per “mettere in acqua” bambini affetti da autismo. Il programma, unico nel suo genere, ha permesso di applicare in piscina le migliori tecniche utilizzate dagli operatori specializzati del CRS di Besozzo.

Parteciperanno all’evento: Paolo Bano Presidente Anffas Varese – Maria Bulgheroni Presidente AcquaMondo Onlus – Mario Cecchetti Socio Rotary Club Varese Ceresio – Andrea Larghi Presidente Rotary Club Varese Ceresio – Fabrizio Mannoni Responsabile CRS / Fondazione Renato Piatti di Besozzo