Un ventilatore in dono per ricordare il piccolo Giovanni

Un ventilatore per i piccoli pazienti della terapia intensiva neonatale di Varese. È il dono, del valore di 10.000 euro, che l’associazione TINCONTRO onlus ha portato al reparto dell’ospedale Del Ponte diretto dal professor Massimo Agosti.

Si tratta di un ventilatore non invasivo che permetterà di curare i piccoli, anzi piccolissimi, degenti del reparto in maniera non invasiva, riducendo il più possibile dolore e fastidio, senza però diminuire l’efficacia della terapia.

La donazione è frutto di una raccolta fondi lanciata con l’hashtag #bambinicoraggiosi organizzata da TINCONTRO Onlus proprio allo scopo di sostenere la Terapia Intensiva Neonatale varesina, in collaborazione con la famiglia Meroni e in ricordo del piccolo Giovanni Meroni.

Il ventilatore elettronico , grazie alle dimensioni estremamente contenute ed il peso di poco più di 4 chilogrammi, ben si adatta laddove lo spazio risulta essere prezioso per la movimentazione del piccolo paziente e la gestione da tutti i lati degli accessi al neonato nonché per poter effettuare in tutta semplicità il trasporto del ventilatore da un ambiente all’altro. Questo ventilatore misura la pressione applicata al nasino del neonato, visualizzando sul display la reale attività respiratoria. Il successo della raccolta fondi ha permesso di estendere la donazione includendo anche materiale per “addolcire” le cure in terapia intensiva per le incubatrici del reparto di Neonatologia del valore di ulteriori 4mila euro.

«A nome mio personale e di tutti gli operatori della Terapia Intensiva Neonatale – spiega il Prof. Massimo Agosti direttore della S.C. Neonatologia, Terapia Intensiva Neonatale e Pediatria Verbano – vorrei ringraziare di cuore l’Associazione Tincontro e soprattutto grazie ai genitori di Giovanni, piccolissimo e al contempo grandissimo guerriero che ha lottato sino all’ultimo insieme ai genitori, agli infermieri e ai medici. Mamma e papà di Giovanni con la loro tenacia e generosità ci consentiranno, insieme a Tincontro, di poter utilizzare un nuovo tipo di ventilazione “gentile” per neonati prematuri nonché una serie di materiale da utilizzare in terapia intensiva per alleviare la permanenza nei giorni più difficili di questi piccoli, piccolissimi pazienti».