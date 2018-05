Un viaggio musicale tra le Regioni d’Italia

Appuntamento per venerdì 25 maggio, alle 20, appuntamento a Villa Toeplitz con il live Sesquialtera. In scena lo spettacolo “Regioni e Ragioni: viaggio musicale nell’Italia popolare” con Elena Berlin: voce; Yuri Beltrani: organetto e percussioni; Antonio Mecca: chitarra; Claudio Mella: mandolino; Amedeo de Netto: Percussioni.

Il gruppo musicale Sesquialtera, composto da chitarra organetto e oboe nasce nel 2014 come musica per danze popolari di coppia, come valzer, mazurke, polke, scottish, bourrée, ecc. Si esibisce per lo più nel milanese in circoli e feste popolari.

Possibilità di cenare in loco dalle ore 19,00 prenotando al 3391889085.