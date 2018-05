Un viaggio nel tempo sul lago: al via il progetto BoatNow

Diciannove straordinarie località affacciate sul Lago Ceresio, tutte da riscoprire dal lago, come sono oggi e com’erano ieri, a bordo dei battelli della Società Navigazione del Lago di Lugano, grazie al progetto BoatNow che ha preso il via questa mattina.

Ideato da Loris Trotti e Ramon Montanes di DHF SA, BoatNow è un prototipo di “macchina del tempo” che diventa realtà grazie alla collaborazione con SNL.

Ogni angolo di lago, ogni paese ha una propria storia, spesso avvincente, a volte sorprendente, da far conoscere e valorizzare, un impulso concreto alla promozione turistica e culturale del Ceresio.

BoatNow consente al passeggero di cambiare il suo modo di vivere il lago lungo le rotte dei battelli, conoscendone da vicino e allo stesso tempo nel passato paesi, coste, storia e curiosità.

Il progetto ha trasformato tre battelli della SNL in navi che viaggiano nel Tempo e nella Storia: “Gottardo”, “Lugano” e ’“Italia” sono i protagonisti di questa coinvolgente avventura.

Nel solco della propria antica tradizione e nel contempo fortemente orientata verso il futuro, SNL ha aderito nel 2017 al progetto BoatNow, ideato e coordinato per DHF SA da Loris Trotti e Ramon Montanes.

Un progetto che ha trasformato tre motonavi della SNL in macchine del tempo: “Gottardo”, “Lugano” e “Italia” sono state dotate di schermi speciali interattivi (uno dei quali completamente trasparente), in grado di mostrare come apparivano nel passato le località lacustri toccate durante la rotta. Il tutto avviene in tempo reale, mentre il battello è in navigazione. Questo perché gli schermi speciali, che fungono da finestrino della motonave, consentono al passeggero di osservare il paesaggio esterno, ma anche di vedere come si presentava nel passato: i monitor illustrano foto o filmati d’epoca che vengono attivati mediante la geolocalizzazione durante il tragitto. Trattandosi di schermi interattivi, l’utente ha la possibilità di rivedere le immagini e i filmati, nonché di spedirsi via mail la foto d’epoca che più gli piace.

Al progetto BoatNow hanno aderito ben 19 località affacciate sul Lago Ceresio, sia di parte svizzera che italiana: Bissone, Brusino, Caslano, Lugano, Maroggia, Melano, Melide, Morcote, Paradiso, Riva S. Vitale, Ponte Tresa più la frazione di Capolago sulla sponda elvetica, e Brusimpiano, Campione d’Italia, Claino con Osteno, Lavena Ponte Tresa, Porlezza, Porto Ceresio e Valsolda sulla costa italiana.

L’adesione da parte di Comuni sia svizzeri che italiani conferisce al progetto un respiro interregionale, a testimonianza del fatto che il lago rappresenta in realtà un elemento di unione, anche a livello internazionale.

Grazie a BoatNow, passeggeri locali e turisti possono rivivere in immagini il passato del Ceresio e, in più, il software presenta molte altre modalità, come ad esempio la funzione agenda, per informare sulle manifestazioni nelle località rivierasche; inoltre, BoatNow fornisce una mappa tridimensionale e interattiva del lago che indica ai passeggeri il ‘punto nave’ del battello.

Un progetto vasto e integrato, quello di BoatNow, concepito per essere applicato anche su altri mezzi di trasporto pubblici, quali bus, autopostali, tram e treni.

Non da ultimo, a complemento di questa iniziativa, è in fase di pubblicazione un libro interattivo dedicato ai 170 anni della SNL, l’importante anniversario che cade proprio quest’anno.

Il volume sarà pubblicato nel corso del 2018, e raccoglie momenti di storia del Ceresio e della navigazione legati alle località che hanno partecipato al progetto.

Gli ideatori del progetto BoatNow, Loris Trotti (1982) e Ramon Montanes (1981), si erano già cimentati con la storia e la tecnologia nel 2013, con l’applicazione in realtà aumentata “LugaNow”; l’applicativo per iphone, finanziato dalla Città di Lugano, che permetteva di vedere la Lugano del passato, in tempo reale, impiegando in maniera creativa la tecnologia della realtà aumentata.