Un volto nuovo per il parco di via Bottini. “Sarà un luogo per tutti”

Il contributo economico è arrivato anche dagli Stati Uniti, direttamente dalla Lcif (Lions Clubs International Foundation). È infatti alla “casa madre” che i Lions gallaratesi si sono rivolti sottoponendo il progetto di sistemazione del giardinetto pubblico di via Bottini, ottenendo non solo in benestare ma anche un assegno che contribuirà in modo significativo alla realizzazione dell’intervento.

Nel pomeriggio di mercoledì 23 maggio la proposta spontanea di sponsorizzazione pervenuta dai Lions è stata approvata nella riunione della giunta. L’investimento complessivo è di 70mila euro e, da parte sua, l’amministrazione comunale garantisce uno stanziamento a bilancio necessario per i lavori di scavo. L’inaugurazione del parco rimesso a nuovo è prevista entro la fine dell’estate.

Il sindaco Cassani plaude all’iniziativa dei Lions, con cui i contatti sono iniziati un anno fa per l’individuazione dell’aera: «Un contributo concreto grazie al quale sarà possibile rimettere a nuovo uno dei parchi pubblici gallaratesi rendendolo più fruibile alle famiglie con bambini». Per il è anche una dimostrazione di efficacia delle scelte per incentivare le partnership: «Questo ennesimo intervento, reso possibile dal sostegno economico spontaneo dei privati, dimostra l’efficacia del regolamento sulle sponsorizzazioni introdotto da questa amministrazione. La strada è quella giusta e Gallarate ne sta beneficiando».

Il parchetto di via Bottini è uno dei due più centrali della città – con quello di via Trombini – ma lasciava un po’ a desiderare,tanto che in passato era stato proposto un intervento per realizzarci un campetto da basket (che invece è stato spostato in via delle Rose, ai Ronchi). Ora l’intervento gli darà un nuovo volto: l’area verde sarà dotata di giochi per bambini di ultimissima generazione, accessibili a tutti. E per tutti si intende anche gli utenti con disabilità fisiche e mentali. «Giocando assieme – è il motto dei Lions – in via Bottini nessuno si sentirà diverso».



Il progetto nasce da un’idea di Lilli Pavan, presidente del Lions Gallarate Seprio, che ha contagiato gli altri componenti dei club gallaratesi (Host e Insubria) oltre al Leo Club Gallarate.

«Ai Lions – termina il sindaco – va il mio ringraziamento per la dimostrazione, non scontata e non dovuta, di vero attaccamento al territorio».