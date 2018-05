Un weekend a colori per Lonate Pozzolo

A Lonate si prepara un weekend a colori. È la seconda edizione del “nuovo” Spring Festival lonatese, una manifestazione d’antica data rinata in nuova veste nel 2017.

Una nuova veste grazie all’impegno di «un gruppo di ragazzi giovani che si riconosce nella Pro Loco e che si è dato il nome Color Town», spiega Maurizio Verderio, della Pro Loco del paese. Il gruppo Color Town- animato da ragazzi ventenni – collabora con una realtà giovanile ormai ben conosciuta, quella associazione Le Officine che ha creato formule di successo, in particolare l’idea della Silent Disco e la Street Food Parade pensata come evento per tutti che associa al cibo di strada una programmazione varia.

«Siamo ben contenti di avere come Pro Loco queste nuove energie li supportiamo con tutte le nostre forze» dice Verderio. Che sottolinea il patrocinio dell’amministrazione e l’operatività con ufficio cultura del Comune e la Polizia Locale (nella foto: i ragazzi di Color Town con Maurizio Verderio, il commissario prefettizio dr. Losa e Marzia Crespini dell’ufficio cultura).

«Dal 25 al 27 maggio portiamo a Lonate quello che a noi piacerebbe vederem, quello che mancava: abbiamo visto a Gallarate, a Cassano, a Busto la Silent Disco e artisti importanti, abbiamo voluto portarli a Lonate» spiega Michele Padulazzi, uno dei ragazzi di Color Town. 1Abbiamo aggiunto la Color Run curata da noi: l’anno scorso toccato Tornavento, quest’anno abbiamo già 450 preiscritti».

Lo Spring Festival, come nel 2017, ha il suo cuore pulsante all’area feste della Pro Loco di via Po a Lonate Pozzolo. Il “menù” della festa è molto ricco, a cominciare appunto dai menù – in senso letterale, gastronomico – che verranno proposti nella tensostruttura. Il venerdì sarà dedicato alla Silent disco (con la consueta formula: le cuffie wi-fi trasmettono su tre canali, con tre musiche diverse), il sabato si ballerà con Giorgio Prezioso , introdotto dal dj set a tema anni Novanta e seguito ancora dalla Silent disco. «Come Officine siamo molto contenti di protrarre la collaborazione nata già lo scorso anno» ha spiegato anche Leonardo Marrone, rappresentante della associazione cassanese. Alla domenica infine la «corsa colorata con due percorsi da 3 e 5 km, rispettivamente per famiglie e più competitivo»: la festa continuerà poi anche dopo anche a sera, con un gruppo con sonorità folk.

Settimana prossima torneremo con il programma completo.