Un weekend di tradizioni, tra dame e cavalieri

Un fine settimana dedicato al Campo dei Fiori e ai suoi alberi ma anche rievocazioni storiche come la Battaglia di Biumo e i primi eventi del Palio di Legnano. E poi musica, cinema e tanti altri eventi.

METEO – Sabato 26 maggio ancora soleggiato ma nel pomeriggio nuvole torreggianti su Alpi e Prealpi che porteranno locali rovesci o brevi temporali. In pianura asciutto con massime in ulteriore aumento fino a toccare punte di 30°C tra Pavese e Mantovano. Domenica 27 al mattino per lo più soleggiato, nel pomeriggio nuvolosità variabile con possibilità di qualche rovescio o temporale verso sera. Caldo estivo.

INCONTRI

Campo dei Fiori – Tutto è pronto per uno dei momenti più attesi per la rinascita del Campo dei Fiori: la piantumazione dei nuovi alberi. A 7 mesi dall’incendio che ha interessato il monte, domenica un esercito di volontari è pronto a calcare i sentieri per piantare i (primi) nuovi alberi. – Tutto il programma

Luvinate – Un abbraccio festoso al Sacro Monte, per superare la paura del fuoco, per dimostrare il proprio affetto, per goderne le tante bellezze. Sono molteplici gli scopi della prima Fiera di Luvinate che si svolgerà i prossimi 26 e 27 maggio a Luvinate.Il programma molto ricco prevede bancarelle di hobbisti e produttori a km zero, avventure in bici nei boschi, gli amici cani, giochi e divertimento per bambini e famiglie, buona tavola, canti popolari – Tutto il programma

Varese – Sabato 26 maggio “La staffetta generazionale”,cdalle ore 9.00 alle ore 11.45 Aula Magna dell’ISISS Daverio-Casula (Via Bertolone, 13). Alcuni studenti degli anni sessanta/settanta incontreranno e si confronteranno con alcuni allievi di oggi e prossimi alla prova di maturità.

Varese – Sabato il concerto “Musica a San Cassiano”, Migranti e rifugiati in cerca di pace, alle ore 17.00 alla Chiesa di San Cassiano (Via San Cassiano, Velate). Dialoghi in musica tra Papa Francesco e Francesca Cabrini.

Varese – Sabato “Battaglia di Biumo – Rievocazione storica”. Il corteo partirà da Piazza Cacciatori delle Alpi e proseguirà per via San Martino, corso Matteotti per giungere in Piazza del Podestà, dove si svolgerà la commemorazione ufficiale alla presenza delle rappresentanze delle Associazioni d’Arma, oltre a due bande musicali. A cura dell’Associazione Varese per l’Italia – 26 maggio 1859.

Varese – Domenica gli studenti del Cairoli raccontano “La battaglia di Varese”

dalle ore 14.00 alle ore 18.00 ai Musei Civici di Villa Mirabello. La lezione avverrà davanti al dipinto di Eleuterio Pagliano “Sbarco dei Cacciatori delle Alpi a Sesto Calende il 23 maggio 1859”. Manifestazione conclusiva nell’ambito del progetto di alternanza scuola lavoro nato nel 2013 dalla collaborazione tra Liceo e Comune di Varese. Prima di assistere all’animazione del grande dipinto di Eleuterio Pagliano, gli studenti racconteranno i giorni che vanno dal 23, data dello sbarco a Sesto, al 26 maggio, quando si svolse la Battaglia di Varese. Ingresso libero e gratuito.

Sacro Monte di Varese – Domenica 27 maggio, “Le colazioni a Casa Pogliaghi- Cornetto e cappuccino sulla terrazza dei rustici per un dolce risveglio”, dalle ore 9.15 alle ore 10.30, Via Beata Giuliana, 5. Il costo è di 8 euro a persona e comprende la colazione, l’ingresso e la visita guidata alla Casa Museo Lodovico Pogliaghi. Evento su prenotazione. Per informazioni e prenotazioni: info@casamuseopogliaghi.i; tel. 366 4774873; 328 8377206

Varese – Italian Raid Commando 2018, cCompetizione Internazionale per pattuglie militari-Lombardia 2018. Da Piazzale Kennedy ai Giardini Estensi di Via Sacco, inizio 9.30 termine ore 13.00. A cura di Unuci, www.unucilombardia.org

www.italianraidcommando.it.

Comerio – Domenica la mostra “Comeraro”, Mostra mercato di piante insolite, rare e tropicali, dalle ore 10.0 alle ore 19.00 al Belvedere del Comune di Comerio, in

Via Stazione 8 – Tutto il programma

Gemonio – Documentario d’autore, quello che sarà proiettato questa sera – venerdì 25 maggio (ore 21) – a Gemonio negli spazi della rinnovata Biblioteca comunale, in via Rocco Cellina. n secondo appuntamento culturale a Gemonio è previsto invece per domenica 27 maggio (ore 17), a cura della Parrocchia. All’interno della chiesetta di San Pietro saranno recitate dieci poesie di grandi autori italiani- Tutto il programma

Varese – IV edizione, Ragione ed emozione. La filosofia e le tonalità dell’anima, domenica ore 10.30 alla Biblioteca Civica del Comune di Varese in Via Sacco, 9. Relatore Vincenzo Costa docente di Filosofia Teoretica dell’Università del Molise. Introduce G.Balistreri, consulente filosofico – Tutto il programma

Varese – Domenica “Raduno Bandistico” del Corpo Musicale Libertà Rasa di Varese, dalle 14.30 alle 17.30. In occasione dei 110 anni dalla fondazione del Corpo Musicale eLibertà Rasa di Varese con la partecipazione del Gruppo Musicale Boschese, della Scuola Musicale Maccagno, della Banda M.A.M. dei Ragazzi di Morazzone. I corpi musicali sfileranno per le vie del Borgo, si esibiranno presso il salone dell’Oratorio S. Giuseppe, Rasa di Varese ed eseguiranno poi una marcia d’assieme e seguirà un rinfresco.

Varese – Domenica le Uscite Narranti presentano l’escursione “Il percorso naturalistico intitolato a Salvatore Furia”. Alle ore 15, Park via Libertà (SP11) e Masciago Primo (VA). Anello escursionistico nei boschi di Masciago Primo. Le Sorgenti pietrificanti, il masso erratico Sass della Rossera e un tratto della linea Cadorna con tunnel e trincee da scoprire. Durata 3h circa. Portate la torcia.

www.officinambiente.org.

Varese – Domenica “Giornata solidale”, dalle ore 15.00 alle ore 20.00 in Via Duca Degli Abruzzi, 117. Incontro con la Onlus Aghoreshwar Samooh Italia che a Benares gestisce un grande centro che offre istruzione e assistenza medica a centinaia di bambini in età scolare e alle loro famiglie. Insieme alla presentazione attività, concerto musica indiana e aperitivo finale con specialità indiane in cortile. Ingresso a offerta libera, totalmente devoluto alla Onlus. Info: Tara Yoga & Ayurveda, tel 03321955556.

Varese/Bambini – “Villa Panza Kids. Artisti si diventa, speciale carboncino”, Laboratorio dalle ore 15 alle ore 17.00 a Villa Panza del Fai di Piazzale Litta 1. Durante i laboratori i ragazzi avranno modo di apprendere la tecnica del carboncino – Tutto il programma

Varese – Dal gelato al beauty center: una “festa da cani” per il Canile di Varese

Sabato 26 e domenica 27 maggio una “festa da cani” al canile di Varese: in programma Mobility Dog, sfilate a 4 zampe, set fotografico, beauty care corner, bocconcini canini e gelato per tutti, cani compresi – Tutto il programma

Lissago – Sabato 26 e domenica 27 maggio torna a Lissago la “Festa di Primavera per il Bambino”, giunta alla sua 39 edizione. Non è semplicemente una festa paesana, durante la quale gli amici di sempre si ritrovano, non solo un fine settimana di svago e allegria, questa è “La Festa” in cui tutti possono dare un piccolo contributo ad una grande realtà come il “Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambino” – Tutto il programma

Capolago – Ritorna Capolago in Festa, l’evento di due giorni che anima il rione sul lago di Varese. Ormai è diventata una tradizione e come sempre i protagonisti sono i bambini e le bambine della scuola Primaria Francesco Baracca e della scuola dell’infanzia Lovera. – Tutto il programma

Casalzuigno – Ultimo fine settimana per “Rose di Maggio” a Villa Della Porta Bozzolo. Il Bene del FAI- Fondo Ambiente Italiano propone l’ultimo weekend di eventi dedicato alla “regina dei fiori”. I visitatori infatti, potranno trovare un’ampia selezione di piante affini, editoria specializzata e piccoli attrezzi da giardinaggio. Durante i sabati e le domeniche della manifestazione sono previste visite guidate al parco e al roseto (ore 11, 14, 16) a cura dei giardinieri del FAI e visite guidate alla villa (ore 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30, 16.30). E ancora, seminari botanici e laboratori per adulti e bambini arricchiranno queste giornate tra le rose. – Tutto il programma

Luino – Sabato 26 maggio “Per tentativi ed errori – La Banca del tempo propone al Parco Margorabbia” (via Gorizia) un incontro con l’autrice Barbara Boggio: voce narrante Progetto Zattera. Moderatore Marco Giovannelli-direttore di VareseNews. Ore 17.30. Domenica 27 maggio: Show Cooking: Ascom propone un’iniziativa volta ad aprire degli eventi a tema culinario che saranno protagonisti a Luino durante la prossima estate. REET FOOD per le vie cittadine. Organizza Ascom Luino. Programma in via di definizione. Piazza Garibaldi dalle 10.00 alle 23.00.

Taino – Continua il Festival dei Punti Cardinali, giunto alla sua terza edizione, quest’anno si svolgerà nell’arco di un mese, dal 17 maggio al 17 giugno, e sarà ricco di eventi di spettacolo e proposte per il tempo libero. – Tutto il programma

Vergiate – Basilico e pinoli nel weekend da Marina. Il Gelato di Marina di via Piave a Vergiate, vuole regalare a tutti i suoi clienti una super promozione – Le informazioni

Sesto Calende – La Festa di Fine Anno della Scuola Elementare Ungaretti di Sesto Calende torna a Casa trasformando il Giardino in un Luna Park! L’iniziativa è in programma domenica 27 Maggio 2018, a partire dalle 10. – Tutto il programma

Induno Olona – Un fine settimana con tutte le sfumature del rosa: profumi, cultura, sapori, e naturalmente loro, le stupende rose di maggio. A Induno Olona torna nel weekend la Festa delle Rose, giunta all’edizione numero 105, che quest’anno avrà come madrina la stilista Rosita Missoni. La festa si svolgerà domenica 27 maggio – Tutto il programma

Porto Ceresio – Teatro e pittura si incontrano e dialogano a Porto Ceresio, dove sabato sera in Sala Luraschi una mostra d’arte diventerà la scenografia di uno spettacolo teatrale. L’appuntamento è per sabato 26 maggio alle 21, con ingresso libero fino ad esaurimento dei posti – Tutto il programma

Gornate Olona – Tiro alla fune, rubabandiera, corse con i sacchi, un due tre stella e tanti altri passatempi di una volta saranno i protagonisti di una giornata di festa proposta dal FAI – Fondo Ambiente Italiano per far scoprire o rivivere il piacere del fare squadra, della sfida leale, dell’amicizia e del divertimento in compagnia. Domenica 27 maggio 2018, dalle ore 10 alle 18, al Monastero di Torba, Bene della Fondazione a Gornate Olona (VA), i bambini, accompagnati dalle loro famiglie, potranno partecipare alle Olimpiadi dei giochi dimenticati con tornei e gare di abilità in cui cimentarsi, da coda di cavallo all’uovo nel cucchiaio, dal salto della corda multiplo alla carriola. – Tutto il programma

Bicipace – Domenica 27 maggio torna Bicipace, l’iniziativa promossa da Legambiente che quest’anno spegne 36 candeline. La carovana in bicicletta attraversa i territori del Varesotto e dell’alto milanese, portando i colori dell’arcobaleno in ben 42 comuni: da Abbiategrasso a Gallarate, passando da Somma Lombardo, Olgiate, Legnano e ancora Busto Arsizio, Saronno, Castellanza, Lainate, Rho e tanti altri. L’arrivo per tutti è previsto alla splendida Colonia Fluviale di Turbigo – Tutto il programma

Somma Lombardo – Al Panperduto con Leonardo Da Vinci. Attori in abiti rinascimentali, sbandieratori, modelli delle macchine studiate dal genio del Rinascimento: questo e molto altro nel fine settimana del 26 e 27 maggio – Tutto il programma

Gallarate – Anche per il 2018 Accademia SOL propone, il 26 Maggio, una giornata a base di Yoga e terapie olistiche con un programma all’insegna del benessere naturale, ottima occasione per sperimentare gratuitamente lezioni di Yoga Himalayano, Integrale e anche la cucina del ristorante vegetariano MiFa di Buono che per l’occasione proporrà un menù all-you-can-eat a buffet al costo di 10 euro a persona. – Tutto il programma

Gallarate – Fine settimana al teatro del Popolo di Gallarate quando andrà in scena “My Name is Barbra – Tributo a BarbraStreisand. Una voce recitante accompagnerà il pubblico in un lungo viaggio tra le note dei più importanti momenti della vita personale ed artistica di una delle voci femminili più belle ed eclettiche del panorama mondiale – Tutto il programma – Domenica ritorna la Compagnia delle Sorelle Marinetti a chiudere la stagione musicale del Teatro del Popolo con lo spettacolo “Scusi, ha visto un Negus ?” – Tutto il programma

Cislago – L’Associazione Amici dell’Infanzia si prepara a tingere di blu Cislago e a mettere al centro i bambini, con Happiness 2018- Nel Paese dei Bimbi in Festa. Spettacoli, Giochi, Attività e Laboratori, per la tradizionale kermesse di due giorni dedicatissima all’Infanzia. Appuntamento sabato e domenica – Tutto il programma

Legnano – Entra nel vivo l’evento che tutta Legnano (e non solo) attende ogni anno. Il Palio di Legnano è alle porte e per le 8 contrade della città. Nei manieri impazzano cene e iniziative propiziatorie, per le strade cominciano a sentirsi tamburi e contradaioli che inneggiano ai propri colori. Il 26 maggio sera sarà il momento delle cene propiziatorie in contrada alla quale partecipano, oltre ai contradaioli più infervorati, anche i fantini, i gran priori, i capitani e le castellane. Domenca 27 maggio appuntamento con la sfilata storica e il Palio, momento culminante di tutte le manifestazioni del Palio di Legnano – Tutto il programma

Bellinzona – Dame e cavalieri da tutto il mondo per “La spada nella Rocca”. La ventesima edizione della rievocazione storica si terrà nel fine settimana del 26 e 27 maggio. Ma gli appuntamenti inizeranno il 10 e 11 con un cammino storico a piedi e a cavallo – Tutto il programma

Rho – Il 25, 26 e 27 maggio in Piazza Visconti a Rho, arriva “Urban Lake Street Food Festival”, manifestazione con ingresso gratuito. Orari: Venerdì dalle 18 a mezzanotte, Sabato dalle 11 a mezzanotte e Domenica dalle 11 alle 23 – Tutto il programma

SPORT

Ciclismo – Una cronoscalata in memoria di Chicco Allegro. Domenica 27 la prima edizione della manifestazione che prevede la salita verso il Grande Albergo del Campo dei Fiori – Tutto il programma

Podismo – Decimo appuntamento dell’anno per il circuito podistico del Piede d’Oro, che dopo aver toccato Castiglione Olona settimana scorsa (QUI l’articolo), fa rotta su Cocquio Trevisago dove è in programma la 16a edizione della “Camminiamo Insieme”. Domenica 27 maggio, con partenza alle 9,30, si gareggia sul percorso disegnato dal Team Di-Bi in collaborazione con il comune e con l’Istituto Sacra Famiglia di via Pascoli, che ospiterà anche il quartier generale della manifestazione – Tutto il programma

Podismo – Domenica 27 maggio si svolgerà la terza edizione di “Mesenzana corre per la vita”. Sarà possibile iscriversi alla corsa sul posto, alle 9,30, ad un costo di 10 euro, mentre per i minori di 10 anni il contributo richiesto è di 5 euro. – Tutto il programma

MUSICA e SERATE

Mornago – Ad aprire l’estate dei festival ci pensano i ragazzi e le ragazze di Montonate a suon di birra, panzerotti e musica live. Il 25, 26 e 27 maggio torna Montonight, l’appuntamento estivo organizzato dai giovani del Montonate Csi che si svolge al campo sportivo dell’oratorio del paese. Tra i nomi: “I Meganoidi”, DJ Fargetta e “Mariachi Band Los Magistrones”. – Tutto il programma

Olgiate Olona – Domenica 27 maggio, alle ore 21, presso il MO.OM Hotel (Via San Francesco 15, Olgiate Olona, ingresso 15 euro, studenti e tesserati 10 euro), JAZZaltro ospita un grande evento jazz internazionale con il quartetto capitanato dal batterista e compositore tedesco Jochen Rueckert, con alla chitarra Lage Lund e al contrabbasso Orlando Le Fleming, e con la straordinaria partecipazione del sassofonista Mark Turner. – Tutto il programma

Busto Arsizio – Il Circolo Gagarin si avvia verso la chiusura della stagione con un altro weekend ricco di attività. Venerdì Lineout da Turbigo e prima di loro i Set Me Free. Sabato Pre-pride con ArciGay Varese: ci prepariamo in compagnia degli amici di Arcigay Varese con una serata di promozione e sensibilizzazione al Circolo Gagarin. Domenica al bar onnipresenti i giochi da tavolo de La Tana Dei Goblin, aperti a chi vuole provare. I n sala concerti proiezione di Les Affamés – Tutto il programma

Tradate – Venerdì 25 maggio a partire dalle ore 20, Gatto Panceri presenta in anteprima alla stampa specializzataa Tradate alla ‘biblioteca Frera‘, il nuovo album ‘pelle d’oca e lividi’ (hit rainbow srl/artist first). Pubblica il disco l’etichetta del grande Roby Facchinetti, voce e anima dei Pooh. Alle ore 20.00 ascolto del disco in anteprima in sala eufonica, alle ore 21.15, ingresso libero al pubblico con minilive e firmacopie. Conduce la serata dj Riccardo Pellegrini di ‘Radio 3i’. – Tutto il programma

ARTE

Gavirate – L’arte di Dalì inaugura Historian Gallery. Il nuovo spazio espositivo presenta i due cicli completi dell’artista spagnolo: in mostra le illustrazioni di Dalì relative ispirate alla Divina Commedia e alla Bibbia. Due cicli accomunati dalla sperimentazione e dalla profondità di approccio di fronte a due testi fondamentali per la storia dell’uomo. – Tutto il programma

Varese – Sigrid Holmwood torna a Yellow e presenta i suoi più recenti lavori, realizzati intenzionalmente per lo spazio varesino, in una mostra personale intitolata “Neobiota”. Inaugurazione domenica alle 18 – Tutto il programma

Varese – La Galleria Ghiggini di Varese ospita sabato 26 maggio ore 17.30 l’appuntamento con l’Autore in galleria: Dietrich Bickler “Gente che si racconta” incontro a cura di Mario Chiodetti. – Tutto il programma

Castiglione Olona – Il secondo appuntamento del ciclo 2018 di tre conferenze organizzate dall’Assessorato alla Cultura di Castiglione Olona, volto a comprendere ed analizzare la complessità culturale, artistica ed architettonica di Castiglione Olona, prima Città Ideale dell’Umanesimo, è previsto venerdì 25 maggio 2018 alle ore 18.30 nella Sala della Quadreria di Palazzo Branda Castiglioni. – Tutto il programma

Bisuschio – Torna per il quarto anno “Concerto fuori dal comune”, organizzato dall’Assessorato alla cultura e dalla Pro loco di Bisuschio. L’appuntamento è per domenica 27 maggio davanti al Municipio di Bisuschio, dove dalle 14 fino a sera si alterneranno diverse band della Valceresio. – Tutto il programma

Lonate Pozzolo – Arte, disegni e teatro con la prima edizione di LonArte. L’associazione Periferia Sociale propone due weekend all’insegna dell’espressione artistica, nella sua sede di piazza Mazzini. Il primo è il 26 e il 27 – Tutto il programma