Un’altra giornata di crisi politica e istituzionale. M5s chiede un passo indietro a Savona

È stata l’ennesima giornata di confusione politica aggravata da una crisi istituzionale e finanziaria aperta dopo le parole di Salvini e Di Maio domenica sera quando hanno fatto saltare l’ipotesi del governo guidato da Giuseppe Conte.

Dopo le ipotesi di lanciare un impeachment nei confronti del Capo dello Stato, a sostegno della quale i vertici del M5s avevano chiesto ai militanti di scendere in piazza, Di Maio ha fatto dietro-front e lunedì sera ha aperto ad una collaborazione con il Presidente della repubblica che ha fatto pensare all’ipotesi di un ritorno delle trattative per dare avvio al Governo M5s+Lega.

L’ipotesi è stata confermata dal fatto che l’incarico a Carlo Cottarelli, premier incaricato dal Quirinale, è stato “congelato” nella possibilità della nascita di un Governo politico. Da Matteo Salvini, tuttavia, in mattinata è arrivata una sostanziale chiusura: “Di Maio riapre? Non siamo al mercato, al voto anche subito”.

In serata il Movimento 5 Stelle ha chiesto a Paolo Savona un passo indietro per far nascere un Governo politico. La richiesta è arrivata dalla M5s Laura Castelli con una nota: “Abbiamo sempre detto che o parte un governo politico con la maggioranza esistente in Parlamento e che ha scritto il contratto di governo, M5S e Lega, o per noi si deve tornare al voto subito. Sono ore cruciali e c’è una situazione di instabilità che rischia di essere pagata dai cittadini e dal Paese. Stupisce – afferma la Castelli – che Paolo Savona, persona di grande spessore culturale e sensibilità politica, non abbia ancora maturato la decisione di fare un passo indietro”.