Un’estate per divertirsi, con Ferno in Festa 2018

È tutto pronto per l’avvio della grande kermesse estiva “Ferno in Festa 2018”, la manifestazione organizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Pro Loco di Ferno, con l’obiettivo di offrire ai cittadini un’estate di relax e svago tra serate danzanti, musica, sport ed anche momenti dedicati alla storia ed alle tradizioni del territorio.

Ad inaugurare il cartellone sono in questo weekend, nell’ordine, la Scuola Kung Fu Ferno, che, sabato 19 maggio a partire dalle 21.00 nella palestra di via Pedrotti, ha portato in scena la ventiduesima edizione della “Notte del Drago Show”, e la Pro Loco di Ferno che per tutta la giornata di domenica 20 maggio ospiterà il Motogiro “Run …in Ferno” nella Tensostruttura di via Pedrotti.

Maggio sarà anche il mese del ritorno di un evento molto sentito dalla comunità e da tutto il mondo sportivo locale ovvero il Torneo “Memorial Valentina”, organizzato dal Volley Ferno in ricordo di una giocatrice di pallavolo prematuramente scomparsa qualche anno fa.

Tanti gli eventi in programma anche per il mese di giugno, dal “Mercatino della Mezzanotte Bianca” alla festa di fine anno delle scuole, dalla Festa degli Alpini all’ormai tradizionale “Concerto d’Estate” a cura del Corpo Musicale di Ferno, dalla nona edizione degli “Amici della Pallacanestro”, organizzata dall’Associazione USD Pallacanestro fernese, alla festa degli Sbandieratori di Ferno in occasione del loro decimo anniversario di fondazione, fino alla serata di ballo liscio e caraibico con anche uno spazio appositamente dedicato alla silent disco, quella discoteca silenziosa tanto di moda tra i giovani che sembra non dispiacere nemmeno ai più adulti.

Il mese di luglio sarà la volta del Gruppo Folcloristico Frustatori di Ferno che, all’insegna delle più antiche tradizioni territoriali, riporterà in paese la “Festa della Trebbiatura”, ma sarà anche l’occasione dello “Street Food” sempre a cura dei Frustatori e de “La 24 ore di Pallacanestro”, un’attesissima new entry sportiva, organizzata e proposta per la prima volta in paese dalla Pallacanestro fernese. Infine, nel mese di settembre, la “Sfilata di Moda”, il ritorno della “Spaghettata” a cura della Pro loco e la “Cena a tema con serata danzante” organizzata dal Gruppo Folcloristico Frustatori Ferno, che chiuderà la serie di eventi in programma per l’estate 2018.

«L’obiettivo di Ferno in Festa – spiegano il Sindaco di Ferno Filippo Gesualdi e l’Assessore alla Cultura Sarah Foti – è quello di offrire ai cittadini un’occasione di svago attraverso la proposta di una serie di eventi capaci di rendere sempre più attrattiva e vitale la nostra Ferno. Il ringraziamento più grande va naturalmente alle associazioni per il prezioso contributo nella realizzazione della manifestazione».

Grande soddisfazione anche da parte del Presidente della Pro Loco Andrea Colombo che si è detto fiero di «portare in paese un cartellone ricco di eventi che, grazie all’instancabile lavoro delle associazioni, riesce a donare dinamicità e ricchezza al territorio».