Un’estate per tutti a Besnate

Il teatro dialettale, la mostra fotografica e la premiazione del concorso di fotografia, una estemporanea di pittura. Si è aperto così, nello scorso weekend, il lungo e fitto calendario di appuntamenti per l’estate a Besnate, promosso da Comune e Pro Loco.

Cineforum e cinema all’aperto, caffè filosofici, concerti, incontri con i gruppi di lettura, gare ciclistiche, podistiche e di Bmx, ma anche il calendario del “Minipalio” dal 24 al 30 giugno. E ancora gli appuntamenti di cittadinanza e comunità, come la consegna della Costituzione ai neodiciottenni e il benvenuto ai nuovi nati.

Non mancano appuntamenti culturali molto qualificati, come lo spettacolo Antropolaroid di Tindaro Granata (Premio Ubu 2016, sarà in scena il 7 settembre) o ancora il debutto del Festival Jazz, che porterà tre serate musicali (e non solo) a Besnate.

Gli ultimi appuntamenti della lunga estate besnatese animeranno poi ancora il mese di ottobre, con la camminata enogastronomica e la festa musicale al Villaggio Veneto.

Un calendario che unisce «intrattenimento “leggero” e “impegnato”, coniugando ricerca del “nuovo” con la tradizione e spaziando dalla musica allo sport, dal teatro al cinema in piazza».

1Il lavoro delle associazioni operanti sul territorio, della Commissione Cultura e della Pro Loco rende possibile coordinare e rendere proficue le risorse del territorio per offrire non solo ai Besnatesi, ma a tutta la provincia di Varese, un’offerta attrattiva di indiscutibile valore».

Qui potete scaricare il programma completo.