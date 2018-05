“Un’idea per Nature Urbane: il trekking culturale”

Un regista a palazzo Estense: oggi pomeriggio, 23 maggio, si è consumato nell’ufficio del Sindaco un’informale incontro tra Giacomo Campiotti, il sindaco Davide Galimberti e l’assessore alla Cultura Roberto Cecchi, per un invito a nature Urbane e qualche consiglio da uno degli artisti varesini più in vista a livello nazionale.

Tra le idee circolate, in particolare sulla valorizzazione del paesaggio urbanizzato, si è parlato dell’Isolino Virginia e della importanza di far riscoprire un sito preistorico in un momento in cui spettatori e famiglie sono molto sensibili a questa lontana epoca.

Ma il regista varesino ha lanciato un’interessante proposta: creare eventi che “bisogna guadagnarsi” con una passeggiata o una salita: una sorta di trekking culturale per serbare un più vivo ricordo dell’evento. Nel video, la proposta di Campiotti, e i suoi ricordi varesini: quello che gli manca più a Roma, infatti, sono le nostre montagne.