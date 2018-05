È uscito “Hunger”, il singolo inedito firmato Florence + the Machine

I Florence + the Machine annunciano l’uscita del nuovo atteso album “High As Hope”, disco che sarà disponibile nei negozi tradizionali e in digitale dal 29 giugno su etichetta Virgin EMI.

Ad anticipare la pubblicazione il singolo inedito “Hunger”, brano da oggi digitale e in video e dall’11 maggio in radio. Il video, diretto da AG Rojas, è online da poche ore su Youtube.

Il primo brano inedito “Hunger” fotografa già il momento, ben definito, della carriera di Florence, dove l’artista inglese riesce a trovare il giusto equilibrio tra l’intimità e l’onesta dei suoi testi e un maggiore senso di accettazione, comunità e gioia.

“Hunger” in realtà riconosce quei buchi della nostra psiche che cerchiamo di riempire con Amore e Odio, ossessioni e dipendenze, anche se alla fine sai che non potrai mai essere soddisfatto di te stesso.

Come ha raccontato la stessa Florence: “Questa canzone racconta dei modi in cui cerchiamo l’amore in posti dove probabilmente non dovremmo farlo e di come cercare di sentirci meno soli a volte ci far sentire ancora più isolati. Credo di essermi messa più a nudo ed essermi resa più vulnerabile in questa canzone per incoraggiare i rapporti, perché forse ci sono molte più persone che si sentono in questo modo di quello che vogliamo ammettere”.

“Hunger” è una soprendente introduzione al quarto album di Florence + the Machine “HIGH AS HOPE”, album che si avventura da un lato verso un nuovo territorio e dall’altro torna verso le sue radici.

Florence ha iniziato a scrivere questo disco (che è anche il primo che lei ha ufficialmente coprodotto) da sola nel Sud di Londra, pedalando ogni giorno verso lo studio di Peckham.

Quello che emerge in “HIGH AS HOPE” è il suono di un artista che sembra, oggi più che mai, molto più sicura di se stessa.

Florence racconta della sua adoloscenza e dei suoi ventanni in una rinnovata prospettiva, più matura: crescere nel sud di Londra, la famiglia, i rapporti, l’arte, se stessa. Forse per la prima volta “HIGH AS HOPE” è un album al tempo stesso intimo ed epico, con un suono più misurato.

Florence conosce se stessa oggi così bene da poter dichiarare “Non sarò mai minimale”, consapevole che la felicità non deve per forza essere sempre immensa e plateale: può invece essere trovata nelle cose banali, terrene, nelle cose di tutti i giorni che normalmente non vengono celebrate nelle canzoni.

“C’è molto amore in questo disco, anche solitudine, ma più amore”.

Un album che mischia alto e basso, da un esplicito tributo a Patti Smith a qualcosa di nascosto tra i testi, “HIGH AS HOPE” racchiude, racconta Florence “gioia e rabbia”, ma con la gioia che probabilmente trionfa alla fine. “è sempre un work in progress, non c’è mai qualcosa di definitivo. Questo album però sembra davvero essere la pura espressione di chi sono io ora, come artista, con onestà, Sono semplicemente più a mio agio ora con chi sono”.

Questa la tracklist del nuovo album “High As Hope”:

1. June

2. Hunger

3. South London Forever

4. Big God

5. Sky Full of Song

6. Grace

7. Patricia

8. 100 Years

9. The End of Love

10. No Choir