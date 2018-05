Valcuvia, 12 auto sequestrate ogni mese

Non ci sono solo le corse illegali a finire nel mirino degli agenti della polizia locale del Verbano, che ad oggi svolge la propria attività su 9 comuni per un bacino d’utenza di oltre 20.000 abitanti, estendendo l’orario di servizio anche in ore serali e notturne.

Grazie alla presenza costante del personale di polizia locale sul territorio dell’Unione, che garantisce 2 pattuglie per turno di servizio dall’inizio dell’anno sono stati 48 i veicoli sequestrati circolanti privi della copertura assicurativa.

«Si è potuto anche ridurre drasticamente l’incidentalità stradale, con 7 incidenti su 9 comuni in 4 mesi», dicono dal comando di Cittiglio, «garantendo così più sicurezza agli utenti della strada: è un dato accertato che più presenza di operatori della sicurezza sulla rete viaria riduce drasticamente i comportamenti scorretti degli utenti della strada».

Le pattuglie del Verbano operano in una fascia oraria dalle ore 07.30 alle 19.30, oltre a servizi serali e notturni, mediante l’utilizzo di strumenti per la rilevazione della velocità oltre che con controlli su revisioni ed assicurazioni scadute.

Intenso lavoro è stato anche effettuato in sinergia con la squadra Volante della Questura di Varese per la prevenzione dei furti in appartamento su tutto il territorio di competenza.