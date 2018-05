Valerio Crugnola esce da Varese 2.0

Valerio Crugnola è fuori da Varese 2.0.

Il consigliere comunale di Varese, fino a oggi appartenente a Varese 2.0 è uscito dalla lista civica a cui fa riferimento il vicesindaco Daniele Zanzi (nella foto con Crugnola).

La comunicazione è stata data alle varie forze politiche e ha cominciato a circolare nella serata di mercoledì 16 maggio. Crugnola esce dalla lista civica ma non dal consiglio comunale: a breve dovrebbe essere formalizzato infatti il suo spostamento nel gruppo della lista Galimberti.

La Lega non si fa sfuggire la notizia e attacca la maggioranza guidata dal sindaco Davide Galimberti: «Apprendo con stupore che il consigliere comunale Valerio Crugnola, eletto nella lista civica Varese2.0, non farà più parte di quel gruppo consiliare. Quest’ennesima frattura dentro una forza politica di maggioranza è la definitiva conferma della morte del civismo che aveva sostenuto Galimberti alle elezioni – commenta il capogruppo della Lega in Consiglio comunale, Fabio Binelli -. È ormai palese il disfacimento di tutta la compagine civica che ha quindi corso alle ultime elezioni comunali a sostegno del sindaco Davide Galimberti – sottolinea Binelli -, iniziato fin da subito dopo le elezioni con i dissidi interni alla stessa Lista Galimberti. A partire da Bortoluzzi, passando per Gregori e infine Iannini, che è stato addirittura espulso. Adesso succede lo stesso con la lista Varese2.0. Proprio Zanzi – ricorda Binelli – aveva commentato la disfatta del Pd a livello nazionale dicendo che il partito sarebbe stato penalizzato dalla mancanza di una componente civica. Direi che la loro maggioranza a Varese non possa certo rappresentare un modello di civismo che funzioni. A questo punto – conclude Binelli -, credo che la giunta Galimberti non possa decisamente definirsi più rappresentativa della società civile varesina».

Anche il Commissario della sezione della Lega di Varese, Andrea Gambini, sottolinea come «la maggioranza di centrosinistra che governa il capoluogo appare sempre più in difficoltà. Non soltanto non riesce a dare risposte ai cittadini, un fatto quest’ultimo che i nostri Consiglieri comunali e i nostri militanti toccano ogni giorno con mano, visto che, a differenza del centrosinistra, siamo una forza politica vicina alla gente. Ma anche al proprio interno è dilaniata da conflitti. Credo, a questo punto, che non servano altre parole a commento. Il disastro di questa maggioranza è davanti agli occhi di tutti i Varesini».