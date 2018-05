Il valore educativo e sociale dello sport raccontato dai campioni

L’Associazione Culturale Area Giovani di Castellanza, dopo il successo di pubblico ottenuto con la serata sul sistema elettorale del 20 febbraio scorso e dopo la nomina del neo-eletto vicepresidente Luca Croci, torna a proporre un nuovo incontro per giovani e adulti.

Per questo ha organizzato una serata interamente dedicata allo sport che avrà luogo martedì 22 maggio, alle ore 21.00, presso il Cineteatro di Via Dante di Castellanza.

Per esplorare tale tematica, analizzandola nelle sue diverse sfaccettature, i relatori invitati saranno rappresentativi della realtà sportiva, osservata da differenti punti di vista.

Interverranno Don Alessio Albertini, Responsabile Ecclesiastico Nazionale del C.S.I. (Centro Sportivo Italiano), Emanuele Arioli, operatore di psicologia dello sport ed esperto in tecniche di preparazione mentale, Daniele Cassioli, atleta paralimpico non vedente e 22 volte campione del mondo di sci nautico, Caterina Cialfi, pallavolista della Yamamay dal 2015 al 2017 e ora in forza alla Futura Volley Giovani Busto Arsizio, Arianna Castiglioni, campionessa italiana di nuoto e detentrice del record italiano nei 50 metri rana, Valentino Gallo, pallanuotista del Settebello, campione del mondo nel 2011 e vice campione olimpico nel 2012, Ernesto Paolillo, dirigente sportivo e Direttore Generale dell’Inter dal 2006 al 2012, Giorgio Rocca, sciatore e campione del mondo di slalom nel 2006. Il moderatore della serata sarà il giornalista Daniele Dallera, caporedattore della sezione sportiva del “Corriere della Sera”.

“L’idea di organizzare questa serata nasce dall’intenzione di coinvolgere i giovani su una tematica a loro vicina, non limitandosi a raccontare esperienze e successi sportivi, ma soffermandosi sull’importanza che lo sport ricopre per il percorso educativo di ogni persona e contemporaneamente per il benessere della società.

Per l’organizzazione l’associazione ha collaborato con il Comune di Castellanza e con i Comuni di Busto Arsizio, Legnano, Olgiate Olona e Marnate, i quali hanno concesso il loro patrocinio. L’iniziativa è sostenuta, inoltre, dalla Comunità Pastorale Santi Giulio e Bernardo e dalle principali realtà sportive della nostra città: Union Oratori Castellanza, USD Castellanzese Calcio e Sport+.

«Questo è per noi motivo di grande soddisfazione e auspichiamo in questo modo di attirare altri giovani, con la speranza di coinvolgerli nel nostro progetto – fanno sapere dall’associazione -. Ci auguriamo, come sempre, di presentare una serata di successo, che sia un’occasione di informazione e di intrattenimento per tutti».