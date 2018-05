Vandalizzato un treno, corsa cancellata

Il treno 24111 che sarebbe dovuto partire questa mattina, 9 maggio, da Saronno poco dopo le 7 per arrivare alle 8.52 ad Albairate è stato cancellato, “in seguito ad un atto vandalico da parte di ignoti, per il quale si è reso necessario un intervento di manutenzione straordinaria”, come si legge in una breve comunicazione sul sito dell’azienda.

Dalle prime informazioni coinvolte sembra che qualcuno abbia attivato gli estintori a bordo dei vagoni, rendendo l’ambiente impraticabile.

I pendolari presenti in stazione tuttavia lamentavano questa mattina di essere stati avvisati del problema con annunci agli altoparlanti, senza che venisse specificato il motivo della soppressione, come ha confermato il Comitato Viaggiatori Trenord Nodo di Saronno.