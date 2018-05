“Varese 2.0 non farà più sconti all’Amministrazione”

«Innanzitutto abbiamo approvato il bilancio preventivo, che è ancora in attivo e non ha evidenziato finanziamenti occulti»: ci scherza su, Daniele Zanzi, nel raccontare come è andata l’assemblea annuale di Varese 2.0, che si è svolta a Casciago nella serata di giovedì 24 maggio.

Ovviamente però i punti principali erano la posizione assembleare su “L’affaire Crugnola” e la riorganizzazione del movimento dopo la defezione del consigliere comunale eletto nelle loro file, dal punto di vista delle commissioni consiliari, per esempio.

«Ovviamente, abbiamo parlato del grave fatto dell’uscita dal gruppo consiliare di Varese 2.0, sbocco di una volontà politica di “mettere in un cantone” le reali forze civiche che non dipendano direttamente dal sindaco – spiega Zanzi, fondatore della lista civica che sostiene l’attuale amminiustrazione comunale di Varese e vicesindaco – L’assemblea ha deliberato di considerare come grave atto ostile nei confronti del movimento Varese 2.0 da parte della lista Galimberti, e quindi del sindaco stesso, accogliere Valerio Crugnola nel loro gruppo. Il mandato assembleare prevede di rimanere nella maggioranza, perché è ciò che ci hanno chiesto i cittadini: ma d’ora in poi non faremo sconti. Abbiamo sempre espresso la nostra dissonanza dalla giunta quando necessario, ora saremo molto più puntuali e non ci faremo scrupoli. Con quel gesto è stato brutalmente infranto un patto di rispetto, ora ci sentiamo liberi da ogni vincolo».

Per quanto riguarda l’ex consigliere: «Valerio Crugnola di fatto non ci priva di nulla, perché ormai da un anno e mezzo faceva per conto suo: però priva di metà dei suoi consiglieri. Vorrei chiedere al sindaco cosa direbbe se la metà dei consiglieri PD passasse a varese 2.0…»

I particolari delle loro posizioni saranno comunque precisati con una conferenza stampa, prevista per martedì: «Dopo la batosta elettorale di marzo, nessuno si è messo in discussione per evitare di avere tra due anni un sindaco “della parte opposta”: per evitarlo bisogna intervenire con un reale cambio di strategie. E per quanto riguarda la nostra attività di controllo, ricordo che io non sono solo il vicesindaco e non mi si mette “a posto” con un tricolore innalzato sulla torre civica. Sono anche l’assessore all’attuazione del programma, e su questo ci confronteremo presto».

Intanto, l’assemblea ha ridistribuito gli incarichi nelle commissioni consiliari, secondo uno schema già efficacemente uso anche da Progetto Concittadino, altra lista civica che siede in maggioranza: «Ci rappresenteranno non personalità generiche, ma i nostri volontari e attivisti. Unica eccezione, la commissione urbanistica, dove Valerio Crugnola era vicepresidente: in questo caso sarà sostituito dal nostro consigliere, Elena Baratelli. Martedì preciseremo nomi e commissioni a cui sono assegnati».