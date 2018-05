A Varese arriva Gregoire, il “Basaglia d’Africa”

Mille persone vivevano letteralmente in catene, perchè così si “risolvono”, in Benin, i casi più gravi di malattia psichiatrica. E Gregoire, che ora tutti chiamano il “Basaglia d’Africa“, le ha liberate.

In realtà Grégoire Ahongbonon, 65 anni, nato in Benin, ha passato più di metà della sua vita a raccogliere i malati mentali dalle strade e a curarli: il suo modello di psichiatria si impernia sulla comunità terapeutica, con i malati aiutano gli altri malati. Più di 60mila persone in Benin, Burkina Faso, Costa d’Avorio e Togo sono passate dai suoi centri.

GREGOIRE A VARESE DOMENICA

A pochi giorni dal quarantennale anniversario della legge Basaglia sembra particolarmente significativo, dunque, il suo arrivo a Varese, a raccontare la sua incredibile esperienza.

Gregoire parteciperà a Tuttaunaltrafesta, la festa itinerante del Pime milano, che fa tappa in piazza Repubblica domenica 20 maggio.

L’appuntamento con la sua storia è per le 18 in piazza, poco prima della conclusione dell’intensa giornata della solidarietà, che vedrà protagonisti, oltre allo storico Pontificio Istituto Missioni Estere, anche una trentina di associazioni varesine.