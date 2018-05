Varese battuto anche dalla Varesina: saranno playout in trasferta

Chi sperava in un colpo di coda biancorosso è rimasto deluso, per l’ennesima volta in corso di questa fallimentare stagione del Varese. Anche a Venegono Superiore, anche di fronte alla remota possibilità di evitare i playout, la squadra di Tresoldi ha “perso il treno”, è stata battuta dalla Varesina e si è ritrovata al terzultimo posto del girone A di Serie D, quello appena sopra alle retrocesse. Certo, visti i risultati dagli altri campi quest’oggi al Varese non sarebbe bastato neppure un successo largo, ma questa – ci permetterete – è una magra consolazione. Come magra è quella che arriva dal clamoroso epilogo del girone vinto dal Gozzano nonostante la sconfitta interna con l’Arconatese, mentre il Como ha altrettanto incredibilmente pareggiato 0-0 a Carate, vedendo così sfumare la promozione.

Ma parliamo, ahinoi, di altro livello: tra Varesina e Varese è infatti andata in onda una partita piuttosto deludente, tra due condannate ai playout, vinta dai padroni di casa forse per un pizzico di fortuna in più, anche se la squadra di Spilli alla fine non ha rubato nulla. Il finale, 2-1, è stato anzi legittimato nella ripresa dopo un primo tempo vivace del Varese che però non ha saputo concretizzare, fermato anche da palo e traversa. Ma poi i biancorossi non si sono ripetuti e, anzi, hanno ulteriormente peggiorato la loro condizione anche in vista di Voghera. Nell’Oltrepo infatti Tresoldi dovrà rinunciare a uno dei giocatori di maggior spessore, Federico Zazzi, espulso per doppia ammonizione, un evento che ha definitivamente segnato il match di Venegono.

Per i playout probabilmente il Varese recupererà sia Palazzolo (oggi squalificato) sia Ferri, innesti importanti per innalzare il tasso di qualità e di esperienza che anche quest’oggi sono apparsi troppo flebili. E l’attacco è, purtroppo, lo specchio della situazione del Varese: tra De Carolis, Pedrabissi, Ba, Filomeno e Lercara (gli ultimi due subentrati) non ce n’è stato uno in grado di produrre una prova maiuscola, nonostante non sia mancato l’impegno. E senza gol – quello di oggi è arrivato dal sempre ottimo Monacizzo, favorito da una deviazione – non si vince. E senza vittorie non ci si salva, né in stagione regolare né tantomeno ai playout. Per quanto riguarda la Varesina di Spilli, che ha sfoderato al momento giusto il bomberino Segalini (classe 2000, cresciuto nel vivaio), la permanenza in D passerà invece da Casale Monferrato. Imperativo non ripetere il primo tempo di oggi: con la ripresa, più gagliarda, la salvezza non è un miraggio.

CALCIO D’INIZIO

Tribune piene al “Comunale” di Venegono Superiore dove va in scena il “piccolo derby” tra Varesina e Varese, con gli ospiti ancora alla ricerca della salvezza diretta e con i padroni di casa alla ricerca del miglior piazzamento playout. Brutte notizie per mister Tresoldi nell’immediato pre-partita: il test fisico di capitan Ferri non dà esito positivo e così il Varese deve affidarsi a Monacizzo nell’inedito ruolo di difensore centrale accanto a Rudi. Biancorossi con De Carolis punta centrale affiancato da Ba e Pedrabissi. Spilli, tornato dieci giorni fa sulla panchina rossoblu, sceglie uno schieramento ad “albero di Natale” con Broggi e Caldirola a supportare la punta avanzata Shiba.

IL PRIMO TEMPO

Broggi festeggia l’1-0

Il Varese crea, la Varesina segna: il verdetto dei primi 45′ è implacabile per i ragazzi di Tresoldi che centrano per due volte i legni della porta di Vaccarecci e – nel mezzo – vengono trafitti dalla rete di Broggi al 12′. Prima del gol rossoblu è De Carolis a fare gridare – inutilmente – al gol: al 10′ un bel cross da sinistra di Battistello viene incornato di potenza dal centravanti ma a portiere battuto ci pensa il palo a respingere il pallone. E sul prosieguo lo stesso De Carolis va giù in area dopo contatto con Menga, per lo meno dubbio.

La risposta della Varesina porta subito al gol: Giglio batte una punizione dalla trequarti sinistra, la palla si infila morbida in area e trova la testa del rapidissimo Broggi che supera l’incolpevole Bizzi alla destra del portiere. Da qui in avanti il Varese prende in mano il gioco e al 20′ arriva ancora a un passo dal gol: angolo di Zazzi per il colpo di testa velenoso di Rudi, Vaccarecci ci arriva in qualche modo ma la palla arriva sul piede di Pedrabissi che piazza bene il tiro ma trova la traversa.

Il resto della prima frazione ha un copione costante: la squadra di Tresoldi sceglie quasi sempre la fascia sinistra per attaccare, trova anche qualche buono spunto anche per la vitalità dei suoi avanti ma non va mai davvero vicino a nuove occasioni da rete. La Varesina tiene il campo con un pizzico di affanno e preferisce non scoprirsi, tenendo il vantaggio al riposo.

LA RIPRESA

Ba, poco incisivo

Dopo l’intervallo la squadra di Spilli appare fin da subito più gagliarda rispetto alla prima frazione, e non è un caso se dopo appena 3′ Bizzi sia costretto a murare Broggi con un’uscita bassa e coraggiosa sui piedi dell’attaccante avversario. I primi giri di cambi non portano grandi novità a livello di gioco e tantomeno di risultato: i biancorossi tentano di costruire ma con meno successo rispetto alla prima frazione. E allora è di nuovo Bizzi a dover fare il protagonista (22′) su un gran tiro di Shiba dal limite, con l’attaccante bravo a resistere alla spallata di Monacizzo e a calibrare il sinistro messo in corner dal portiere.

Al 27′ però, altro momento duro da digerire: Zazzi, già ammonito, commette un fallo plateale su Segalini, appena entrato in campo. Secondo giallo per il regista, cartellino pesantissimo in ottica playout. E proprio il giovanissimo Segalini si conferma hombre del partido poco dopo: raggiunto da un bel lancio, controlla in corsa, fa secco il tentativo di Arca e piazza di nuovo la sfera alle spalle di Bizzi (38′). La risposta del Varese, a parte due ciabattate da censura di Filomeno, arriva dal solito Monacizzo salito fin dalle retrovie per colpire da fuori area e accorciare al minuto 41 con la complicità di una deviazione. Ma il tempo è poco, il fiato idem, la convinzione ancora più assente: per la Varesina è una vittoria storica, per il Varese l’ennesimo pomeriggio balordo, nonostante le centinaia di sostenitori arrivati anche quest’oggi al suo capezzale.