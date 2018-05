Varese Calcio: l’accordo ci sarebbe, le firme non ancora

La vicenda del Varese Calcio non si è ancora chiusa, nonostante da più parti si sperava che l’accordo tra Paolo Basile (attuale proprietario delle quote) e Fabrizio Berni (la persona più in vista della cordata di possibili compratori) si concretizzasse proprio oggi, giovedì 31 maggio.

Una speranza alimentata anche dalle parole pronunciate da Berni al termine dell’incontro a Palazzo Estense di mercoledì scorso (si parlò di una settimana di tempo) e dall’apertura di Basile dopo la scadenza di un ultimatum che era stato posto a venerdì 25.

Secondo quanto si apprende, tra le due parti è confermata la volontà di procedere con l’operazione. Mancano invece le firme: oggi era stato fissato un appuntamento che però è slittato per motivi tecnici, non precisati. A questo punto si dovrebbe andare a settimana ventura: probabilmente a lunedì 4 giugno o al limite a mercoledì 6. Al momento della chiusura (se avverrà: noi come sempre attendiamo una notizia concreta e definitiva prima di dare per fatta la cosa…), si dovrebbe conoscere anche l’identità delle persone che stanno affiancando Fabrizio Berni in questa faticosa operazione a sfondo biancorosso.