Varese-Campo dei Fiori: aperte le iscrizioni con dedica alla Porsche

Si profila all’orizzonte la 27a edizione della prova per auto storiche più nota e importante del Varesotto: sabato 23 e domenica 24 giugno torna infatti la Coppa dei Tre Laghi e Varese-Campo dei Fiori, rievocazione della gara disputata tra il 1931 e il 1960.

Dal 1990 in avanti la Varese-Campo dei Fiori è rinata come prova di regolarità, nella quale gli equipaggi si sfidano, cronometro alla mano, per coprire i percorsi delle prove speciali in tempi imposti, da rispettare al centesimo di secondo.

Una disciplina particolare che, al di là della bravura di piloti e navigatori, permette di far conoscere al grande pubblico le splendide vetture d’epoca che ogni anno partecipano alla manifestazione ideata e organizzata dalla Vams, il club Auto e Moto d’epoca di Varese.

Il programma definitivo delle prove speciali (saranno una sessantina) è ancora al vaglio degli organizzatori che nel frattempo hanno confermato lo spettacolare match race di piazza Montegrappa al sabato sera e annunciato le consuete “fermate” in alcune località della provincia (Cadrezzate, Comerio, Marchirolo, Porto Ceresio) per passerelle di bellezza e pause con degustazione di prodotti tipici. Un modo per coniugare sport e turismo, tanto che a collaborare con la VAMS ci sarà anche la Varese Sport Commission della Camera di Commercio.

L’edizione 2018 della gara sarà dedicata in particolare al marchio Porsche: la casa di Stoccarda festeggia infatti i settant’anni dalla fondazione e molte saranno gli esemplari Porsche ai nastri di partenza.

In questi giorni la VAMS ha aperto le iscrizioni alla prova, dedicata a vetture costruite entro il 1970, con qualche eccezione data agli esemplari varati entro il 1976 se a vocazione sportiva o da collezione. Ammesso sia il cronometraggio elettronico, sia quello meccanico. Per iscriversi alla Coppa dei Tre Laghi e Varese-Campo dei Fiori è possibile collegarsi al sito ufficiale (QUI), scrivere una email (QUI) o chiamare i numeri 0332-263492 e 335-457374.

La rievocazione scatterà dalla centralissima via Volta di Varese alle 13 di sabato 23 per terminare domenica 24 giugno, sempre nella Città Giardino, all’ora di pranzo.