Varese e Como gemellate nel nome dell’emergenze-urgenza

Varese e Como gemellate nel segno dell’emergenza urgenza. Domani, sabato 19 maggio, le due province ospiteranno importanti eventi dedicati al soccorso sanitario.

Nella base dell’Elisoccorso e del 118 di Como a Villa Guardia si svolgerà la terza edizione dell’open day della struttura – i posti sono tutti esauriti -, mentre a Varese è in programma il convegno, aperto anche alla popolazione, “L’infarto, l’ictus e l’addome acuto: Patologie tempo dipendenti” nella sede della Confcommercio Uniascom Varese (via Valle Venosta, 4) dalle 9.30. Il convegno, organizzato dal sistema 50&Più di Varese, vuole chiarire l’importanza di diagnosticare e curare un sospetto infarto, un accidente cerebrovascolare o un dolore addominale intenso che è segno di grave malattia. Riconoscere quali sono i sintomi che segnalano queste patologie, intercettando i segnali d’allerta, permette di essere curati.

Nel corso della mattinata sarà possibile effettuare gratuitamente l’esame de colesterolo: per sottoporsi occorre presentarsi a digiuno.

L’iniziativa comasca è organizzata dall’AREU – Agenzia Regionale Emergenza Urgenza e dall’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana con il supporto di Babcock Mission Critical Service Italia S.p.A.

Durante l’open day a Villa Guardia, i medici, gli infermieri, i tecnici, il personale aeronautico, il personale e i mezzi delle associazioni di Volontariato (Cri, Anpas e Faps), della Protezione Civile comasca e del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas) saranno a disposizione per illustrare i meccanismi che sono alla base della complessa macchina che governa gli interventi sanitari. Dalla chiamata al NUE 112, alla gestione della telefonata da parte della centrale del 118 fino all’attivazione delle équipe e dei mezzi di terra e dell’elicottero per il trasporto in ospedale. Questo percorso sarà illustrato anche agli ospiti del convegno di Varese grazie a un video girato nella Centrale del NUE 112 di Varese e nella Sala Operativa del 118 della base comasca.

L’apertura del 118 e dell’Elisoccorso di Como ospiterà anche una rappresentanza del volontariato varesino con un mezzo storico, un’ambulanza Citroen del 1973, che sarà portata dal CVA di Angera, associato all’Anpas Lombardia, e da un’ambulanza della Croce Bianca di Legnano.