Varese in cucina a Londra: Davide Aviano alla Locanda Locatelli

Tornerà oggi da Londra, lunedì 28 maggio, dopo tre settimane di stage “stellato” Davide Aviano, il varesino arrivato quarto all’ultima edizione di Masterchef.

Aviano è volato nella capitale del Regno Unito per entrare nella straordinaria cucina di un altro varesotto, Giorgio Locatelli, nato a Corgeno ma a Londra da quando aveva 19 anni, che gestisce dal 2004 il primo ristorante italiano stellato fuori dall’Italia.

Davide ha passato tre settimane speciali nella cucina della locanda Locatelli: «Essendo una cucina stellata possiede tutte le sezioni: dal pane fresco tutti i giorni alla pasta fresca, dagli antipasti ai primi, dalla griglia ai secondi – spiega – sezioni che devono essere coordinate tra loro per fare uscire i piatti di un tavolo tutti insieme. Ho potuto “girarle tutte”, ed è stato un privilegio».

Nel ristorante: «Viene interpretata tutta la cucina italiana, con grande cura della materia prima che per la maggior parte quotidianamente arriva fresca dall’Italia. E per di più viene utilizzato tutto, evitando scarti di ogni genere».

Ma Locatelli, ormai star della sua locanda da quasi 15 anni, è presente, al lavoro di cucina? «Sempre. Lui c’è sempre in cucina eccetto che per impegni sempre legati alla cucina stessa: ad esempio, in settimana lo hanno chiamato per preparare una cena per la camera di commercio inglese e spiegare la cucina italiana. Mi ha portato con lui, insieme al suo sous Chef e al pastry chef in un percorso di 4 piatti. Emozionante».

Nella giornata tipo, Locatelli: «Controlla sempre i piatti che escono al pass e segue tutte le sezioni. Ogni giorno quando arriva passa a salutare tutti e verifica che sia tutto ok, chiede se ci siamo problemi o criticità di ogni genere e prima di ogni servizio esegue un breafing tra la cucina ed il personale di sala per fare in modo che tutto sia perfetto e curato».

Del resto, il varesino Locatelli: «Qui è un real vip: l’altro giorno è andato anche a fare un evento con Bottura al suo refettorio a Londra»

Per Davide: «È davvero un grande: ho imparato tantissimo, e mi hanno accolto tutti benissimo in cucina. E’ stata un’esperienza fantastica, e chissà che possa tornarci.. »