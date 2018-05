Varese, dieci mete per un arrivederci vincente

Nell’ultimo appuntamento stagionale, il Rugby Varese ha battuto a Giubiano il Cernusco con dieci mete realizzate e due sole subite. Il secondo posto della Poule Promozione non era in discussione, ma con quest’ultimo successo, la squadra di Pella e Galante si attesta come migliore seconda di tutta la C1 che è composta da otto gironi nazionali. Questa posizione darebbe ai varesini la priorità in un eventuale ripescaggio nella categoria superiore.

Prima della partita è stato rispettato un minuto di silenzio in onore della giocatrice reggiana Rebecca Braglia che giovedì ha perso la vita a causa di un incidente di gioco subito la domenica precedente.

Contro Cernusco si è visto un bel Varese, che appena iniziata la sfida si è portato sul 7 a 0 con Matteo Broggi che ha segnato e trasformato la prima meta del match. La risposta immediata degli ospiti si è concretizzata con un piazzato di Falcone che è valso il 7 a 3. I biancorossi hanno spinto sull’acceleratore e con cinque mete segnate sono saliti fino al 40 a 3. Questi gli autori delle marcature: Matteo Fulginiti, Mattia Borello, Luca Comolli, Federico Bianchi e Broggi che oltre alla meta siglata e convertita in precedenza, ha centrato altre quattro trasformazioni. Prima dell’intervallo, il Cernusco ha ridotto le distanze portandosi sul 40 a 8 grazie a una meta di Chiesa.

Broggi, mister trasformazione

La prima meta della ripresa, manco a dirlo l’ha segnata e trasformata Broggi, poi gli ospiti hanno risposto segnando una meta con Tommaso Manzoni. Proprio sulla marcatura è scaturito un parapiglia che l’arbitro Cilione ha sedato repentinamente. Tornata la calma, Federico Di Pietro ha centrato la trasformazione portando le squadre sul 47 a 15. Il Varese ha poi marcato altre tre mete con: Broggi (la quarta), Filippo Valcarenghi, trasformata da Broggi, e Jacopo Bianchi. Peccato per un altro episodio di nervosismo nel quale a farne le spese è stato Andrea Bobbato, sanzionato con il rosso.

Il prossimo importante appuntamento è la tradizionale Festa del Rugby, in programma al Levi di Giubiano dal 7 al 10 giugno.

Varese – Cernusco 64-15 (40-8)

Varese: Comolli (Carlone), Rizzotto (Gramaglia), Valcarenghi, Fulginiti, F. Bianchi, Broggi, Banfi (J. Bianchi), Borello (Contardi), Pellumbi, S. Sessarego, L. De Cecilia, Spiteri (Castiglioni), Gulisano (c.) (Lahwaidi), Dal Sasso, Djoukouehi (Bosoni). All.: Pella e Galante.