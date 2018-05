Varese, esonerato Tresoldi

Una notizia incredibile a due giorni da una gara fondamentale per il futuro del Varese: la società ha esonerato Paolo Tresoldi dal ruolo di allenatore.

Una nota stringata per comunicare il cambio, nella quale si legge che la squadra, in vista dell’ultima gara di campionato che potrebbe portare i biancorossi alla retrocessione in Eccellenza, è stata affidata al direttore sportivo Alessandro Merlin e al preparatore dei portieri Oscar Verderame.

L’avventura di Tresoldi come mister della Prima Squadra, dopo dieci anni di settore giovanile biancorosso, termina così dopo 23 gare, nelle quali ha conquistato 20 punti, frutto di tre vittorie, undici pareggi e otto sconfitte.

A Tresoldi era stata affidata la guida della squadra dopo il divorzio da Salvatore Iacolino. Da allora la squadra ha perso pezzi importanti (Molinari, Longobardi, Bruzzone, Rolando, Repossi, Careccia, Granzotto, Magrin) e soprattutto ha lavorato senza ricevere i rimborsi dovuti, con i pagamenti fermi al mese di novembre.

Questo il comunicato della società: