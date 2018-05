Varese, la sconfitta più brutta. Retrocessione in Eccellenza

Niente miracolo, niente festa, sempre che ce ne fosse una da fare. Il Varese perde 2-0 in casa dell’OltrepoVoghera nel playout di Serie D e retrocede in Eccellenza. Una gara giocata discretamente dai biancorossi che non sono però riusciti a rendersi pericolosi in attacco. Nella ripresa i gol dell’Oltrepo: al 22’ Bettoni e al 50’ Coccu: due reti che condannano i biancorossi alla retrocessione. Ora, senza più partite in programma e con la squadra che perde la categoria, ci si attende un segnale societario, che sia positivo o negativo, basta che si metta un’ultima parola a questa stagione maledetta.

FISCHIO D’INIZIO – Ultima possibilità di salvezza per il Varese, che deve vincere per rimanere in Serie D. Vigilia di partita incandescente, prima con l’anticipo di una settimana della gara che ha fatto molto discutere, poi con l’esonero di mister Paolo Tresoldi a meno di 48 ore dal grande appuntamento. Sulla panchina biancorossa vanno il ds Alessandro Merlin con il supporto del preparatore dei portieri Oscar Verderame, che figura in distinta come allenatore. Lo schema è 4-3-1-2 con Ferri recuperato e al centro della difesa assieme a Rudi; sulle fasce Fratus e Arca. Centrocampo a tre con Morao, Monacizzo e Battistello, Palazzolo è il trequartista alle spalle di Filomeno e De Carolis. Per i vogheresi di mister Guaraldo stesso modulo tecnico con Duca a supporto di Coccu e Bondi in avanti.

IL PRIMO TEMPO – Nei primi minuti di partita le squadre pensano più a non scoprirsi che ad offendere e così per aspettare la prima occasione pericolosa bisogna aspettare il 16’ quando Filomeno si mette in proprio sulla sinistra, scarta un paio di avversari e mette in mezzo, dove però Bettoni anticipa De Carolis. La risposta dell’OltrepoVoghera è tutta nel destro dai 25 metri di Duca che termina fuori di poco. Nel finale succede poco, a parte un paio di conclusioni interessanti di Arca deviate in angolo. Al 46’ De Carolis spreca un contropiede in superiorità numerica non passando la palla ai suoi compagni ma provando un sinistro dalla lunga che Cizza non ha problemi a parare a terra.

LA RIPRESA – La gara riprende senza grandi emozioni, con le due squadre ancora bloccate e il Varese incapace di rendersi pericoloso. I tiri di De Carolis, Battistello e Filomeno non hanno mira e non creano problemi all’OltrepoVoghera, che invece al 22’ passa in vantaggio. Punizione di Duca dalla trequarti, De Carolis buca il rinvio, Bettoni sul secondo palo stoppa e mette dentro in girata. Merlin prova a cambiare qualcosa inserendo Pedrabissi, Ba e Lercara (dentro per De Carolis, Filomeno e Morao) ma i problemi in attacco persistono e Cizza non viene mai impegnato. Nel finale i biancorossi si lanciano in avanti in cerca del gol del pari che rinvierebbe il verdetto ai supplementari. Al 37′ ci va vicino Lercara su un bell’assist di Rudi, ma di testa non riesce a battere Cizza. Al 47’ però piove sul bagnato in casa Varese: Bizzi – determinante in precedenza con un paio di belle parate – viene espulso per proteste e al 50’ in contropiede Coccu segna il 2-0 che condanna il Varese alla retrocessione. Leggi anche Calcio - Varese, esonerato Tresoldi

