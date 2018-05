Varese tra le province leader nell’export di prodotti innovativi

Varese è tra le dieci province italiane che esportano di più in termini di innovazione. Se si restringe il focus sulla Lombardia, il cui esport di prodotti innovativi vale oltre un miliardo al mese (10 miliardi in nove mesi), un terzo del totale italiano, in crescita del 14% rispetto al 2016. Dopo Milano, con circa la metà regionale, ci sono Varese Monza e Brinza prime per valore. Lodi è quarta con 780 milioni, +8,9%. In un anno crescono soprattutto Sondrio (+72%) e Monza e Brianza (+ 62%) e Bergamo (+36%). (foto sopra: il reparto di produzione dell’AgustaWestland di Vergiate)

È quanto evidenzia la mappa“Innovazione italiana nel mondo”, realizzata dalla Camera di commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi in collaborazione con le sue aziende speciali Promos per le Attività Internazionali e Innovhub – SSI.

Poiché tra i prodotti innovativi ci sono medicinali, strumenti elettronici e veicoli spaziali, è ipotizzabile che un risultato così performante della Lombardia e di Varese in particolare sia dovuto alla presenza di 9 cluster tecnologici su tutto il territorio regionale, come l’aerospaziale lombardo, che conta 220 imprese, 16mila addetti per un fatturato pari a 6 miliardi di euro e un export di 1 miliardo e mezzo di euro, o quello della chimica farmaceutica.

Le prime destinazioni dell’export sono Stati Uniti con 4,2 miliardi di euro, Belgio con 3,5 miliardi, Germania e Francia con quasi 3 miliardi. Ma a crescere di più tra le principali destinazioni sono l’Irlanda +264% (da 277 milioni a 1 miliardo di euro) e la Russia (+48%).

DOVE VANNO I PRODOTTI INNOVATIVI

Negli Stati Uniti gli aeromobili e veicoli spaziali: l’export nei primi mesi del 2017 è di 1,2 miliardi, +9% e tra quelli che crescono di più c’è la Russia, +273%. Sempre verso gli Stati Uniti vanno i prodotti farmaceutici di base, 264 milioni di euro, mentre aumenta in un anno soprattutto il Regno Unito +61%. I medicinali e preparati farmaceutici invece prendono la via per il Belgio con 3,3 miliardi mentre è vero e proprio boom in Irlanda con +856%.

I componenti elettronici e schede elettroniche vanno a Singapore, con 240 milioni mentre cresce soprattutto la Tailandia +164%. Computer e unità periferiche sono preferite in Spagna con 374 milioni mentre segna un +123% la Slovenia che è pure il Paese verso cui aumentano di più le esportazioni di prodotti di elettronica di consumo audio e video anche se è la Germania il principale partner con 63 milioni.

Le apparecchiature per le telecomunicazioni vanno soprattutto in Spagna con 377 milioni mentre la crescita maggiore è registrata verso l’Arabia Saudita, +165%. Si dirigono in Germania 414 milioni di euro di strumenti e apparecchi di misurazione e orologi mentre è in avanzata il mercato orientale con Taiwan +62%.

La Francia è il principale mercato per le apparecchiature elettromedicali con 84 milioni di euro ma la Cina segna +38%. Gli strumenti ottici e fotografici vanno in Germania con 37 milioni, in aumento i Paesi Bassi, +61%. I sopporti magnetici e ottici preferiscono la Polonia con 7 milioni e la Francia in crescita dell’86%.