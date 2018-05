“A Varese ‘l’opposizione costruttiva’ arriva dalle liste civiche”

L’intervento di Gennaro Gesuito, presidente de La Mia Città-Varese, progetto di lista civica nata all’inizio del 2018 e che quindi non è in consiglio comunale e non si è ancora presentato alle elezioni, ma è attivo in campo sociale e politico, sulle ultime vicissitudini in città

Senza dubbio il risultato delle politiche del 4 Marzo e le Regionali in Lombardia, sono state un toccasana per i partiti di centro-destra della nostra città, che dopo la “disfatta” delle scorse amministrative, oggi riprendono “coraggio”, prima comissariando la Lega cittadina, facendo fuori un ” dormiente” (mah…) Carlo Piatti, e conseguente sparata a zero contro l’amministrazione Galimberti, del commissario dopo neanche 24 ore dall’insediamento, e poi con un risveglio improvviso (sarà merito del ribelle Marsico ?) dei vertici di Forza Italia.

In tutto questo, diciamocelo chiaramente, mancano i cosiddetti civici, gli unici che in questi due anni di amministrazione Galimberti, non solo hanno fatto una costruttiva opposizione, proponendo idee, progetti, soluzioni ad alcuni temi caldi della città, ma sono stati anche coloro che seppur con scarso successo, si sono seduti a un tavolo per esporre le proprie idee, per esprimere il proprio dissenso sul tema dei senzatetto per esempio, per l’emergenza gelo, per i centri massaggi, per le sale slot, per la sicurezza.

Una lista che si è distinta nel campo della solidarietà, con una delle manifestazioni piu riuscite, come la “Domenica delle Monetine”, raccogliendo oltre sette quintali di “inutili” ramini, per i bambini con problematiche fisiche, e coinvolgendo migliaia di cittadini di tutta la provincia. Quindi, di quale opposizione parliamo ??? L’opposizione a questa amministrazione deve necessariamente essere una opposizione di contenuti, non di propaganda elettorale, e sotto questo aspetto, riteniamo legittimo richiederne la paternità.

Noi della lista civica “La Mia Città-Varese” siamo forse l’unica lista civica a non aver aderito ad alcuna coalizione, a nessun partito nazionale, e saremo forse gli unici a fare una vera opposizione all’amministrazione, e alla stessa “opposizione”, insomma, in poche parole, siamo orgogliosi di essere gli unici veri civici di Varese.

Gennaro Gesuito, Presidente La Mia Città-Varese