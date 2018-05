Varese ospita le nazionali dei sordi: l’integrazione avviene a “centro campo”

Weekend all’insegna dello sport e dell’integrazione quello che Varese si accinge a vivere. Grazie a un’iniziativa del Pio Istituto Sordomuti arriveranno in città le nazionali maschili e femminile di basket e quella femminile di volley. Sono le squadre della FISS Federazione Italiana Sport Sordi.

Appena archiviata la permanenza della delegazione U21 di pallavolo maschile, ospiti a Bodio Lomnago e Mornago, il Comune di Varese accoglie gli atleti, testimonial dell’importanza dello sport nella via dell’integrazione.

“ Sono molti i motivi che hanno spinto l’amministrazione a collaborare a questa iniziativa – ha spiegato l’assessore ai Servizi sociali Roberto Molinari – Varese è una città accogliente che vuole abbattere steccati e barriere. Su questa via abbiamo deciso di raccogliere la proposta del Pio Istituto dei Sordi che si occupa delle persone con disabilità uditiva”.

Nato nella seconda metà dell’800, oggi l’istituto si occupa di inserimento lavorativo; attività culturali, sportive e ricreative, accessibilità ed inclusione sociale, corsi di italiano per persone sorde straniere e laboratori di integrazione sociale, corsi di aggiornamento professionale per operatori in ambito educativo, assistenziale e sanitario, sostegno ai percorsi formativi ed educativi di bambini, ragazzi e giovani con disabilità uditiva.

I prossimi 18, 19 e 20 maggio, arriveranno le tre squadre Nazionali Italiane Sorde di:

– PALLAVOLO FEMMINILE

– PALLACANESTRO MASCHILE

– PALLACANESTRO FEMMINILE (Medaglia d’Arrgento ai giochi olimpici per sordi che si sono svolti l’anno scorso in Turchia)

Le tre squadre arriveranno a Varese nel pomeriggio/serata di venerdì 18 maggio mentre sabato 19 maggio svolgeranno gli allenamenti e le partite amichevoli. Il Comune di Varese, attraverso la collaborazione dell’Assessorato ai Servizi Sociali e dell’Assessorato allo Sport, ha messo a disposizione le tre palestre in cui le squadre faranno gli allenamenti ed una partita amichevole con una squadra locale.

Nell’iniziativa sono coinvolte le realtà associative del mondo della disabilità uditiva varesina e nello specifico l’Associazione Sportiva Dilettantistica dell’E.N.S. (Ente Nazionale Sordi) di Varese e l’A.G.U.A.V.(Associazione Genitori e Utenti Audiovestibologia Varese).

Alla presentazione della manifestazione c’erano il Presidente eil direttore del Pio Istituto dei sordi, Daniele Donzelli e Stefano Cattaneo, oltre alla presidente di Aguav Eleonora Teri. Ha partecipato anche il sindaco di Maccagno Fabio Passera sostenitore di queste politiche di integrazione attraverso lo sport.

Durante la manifestazione sarà possibile anche visitare, presso il porticato di Palazzo Estense la Mostra fotografica del fotografo con disabilità uditiva sig. Giacomo Albertini che esporrà 20 fotografie riguardanti il tema della sordità. I soggetti ritratti nelle foto sono persone sorde, sia segnanti (cioè che utilizzano la Lingua italiana dei segni), sia persone con protesi acustiche e/o impianto cocleare.

Nella serata di sabato 19 maggio alle ore 21,00 presso la Sala Pigionatti (piano terra) del Centro Congressi “De Filippi” in via Brambilla 15 si svolgerà l’incontro pubblico “INSIEME… OLTRE I LIMITI, per una effettiva inclusione”. Nell’incontro si parlerà di inclusione delle persone sorde e sarà coordinato dai giornalisti Claudio Arrigoni e Roberto Bof. Ci saranno alcuni invitati, tra cui due esponenti di una società sportiva che organizza soggiorni estivi per bambini e ragazzi udenti e con disabilità uditiva, la dott.ssa Eliana Cristofari, Responsabile del Centro di Audiovestibologia dell’A.S.S.T. Sette Laghi, alcuni esponenti della Nazionale di Pallavolo Trapiantati e Dializzati ed altri ospiti del mondo dello sport (atleti paralimpici).

La domenica mattina si svolgerà l’ultimo allenamento, mentre nel pomeriggio alle ore 15,00 si svolgerà un incontro di saluto.

E’ questo il quarto anno che viene organizzato un Raduno Sportivo, in precedenza realizzato a Milano presso il Centro Culturale Sportivo Asteria.