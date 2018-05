Varese fa il pienone alla cena della solidarietà

Ad “Aggiungi un pAsto a Tavola“, la cena della solidarietà, Varese ancora una volta si è presentata in massa: erano più di 800 i commensali della grande cena in piazza san Vittore.

Come sempre, tutti insieme tra volontari, cittadini “normali” e vip dello spettacolo e della politica: tutti sugli stessi banconi su cui la cena, preparata da Alpini e Monelli della Motta e servita dai ragazzi del De Filippi, è stata servita.

Tra le istituzioni, non mancavano il sindaco di Varese Davide Galimberti e il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana, il prevosto di Varese monsignor Luigi Panighetti o la deputata Maria Chiara Gadda. Ma in ogni banco c’erano volti più o meno noti: come per esempio Max Laudadio a colloquio con don Marco Casale.

L’iniziativa, che riscuote ogni anno un enorme successo, ha raccolto in quattro anni quasi centomila euro: l’incasso della serata verrà come sempre donato, per il 70 per cento, alle cinque realtà che danno da mangiare ai poveri a Varese: la casa della carità, la mensa della Brunella, le suore della Riparazione di via Luini, la Croce Rossa, l’Emporio solidale, il banco di Solidarietà.

E, come ogni anno, il 30 per cento viene destinato ad associazioni diverse: quest’anno a beneficiarne saranno le associazioni che si occupano di malattie neurodegenerative: Aism l’associazione italiana contro la Sclerosi Multipla, Varesealzheimer, e Woodinstock per i malati di Parkison.