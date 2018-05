Varese a Voghera per salvare stagione e futuro

La salvezza diretta è sfumata per il Varese che dovrà cercare di non perdere la Serie D attraverso i playout. Domenica 13 maggio (ore 16.00) i biancorossi, che dopo l’esonero di Tresoldi saranno guidati dal ds Alessandro Merlin e da Oscar Verderame, faranno visita all’OltrepoVoghera in una gara fondamentale sia per il presente, sia per il futuro.

Sarà gara secca, con i padroni di casa che potranno contare in due risultati su tre. Il Varese potrà solo vincere. In caso di parità alla fine dei 90’ ci saranno i supplementari. In caso di ulteriore equilibrio a salvarsi sarà l’OltrepoVoghera grazie alla miglior classifica.

La gara era inizialmente prevista per domenica 20 maggio, ma la squadra vogherese ha chiesto, ricevendo risposta positiva dal Varese, si anticipare di una settimana. Non una notizia positiva i biancorossi, che hanno avuto sette giorni in meno di tempo per preparare la gara più importante della stagione, oltre a non riuscire a recuperare elementi importanti.

Per domenica non saranno sicuramente a disposizione, oltre allo squalificato Zazzi, Simonetto, La Ferrara e Melesi. Ancora in forse la presenza di capitan Ferri, che non si è ancora ristabilito dal problema fisico che lo ha tenuto fuori anche contro la Varesina. Tornerà invece dopo il turno di squalifica Palazzolo, miglior marcatore stagionale dei biancorossi.

Tutto da definire quale sarà lo schema dopo il cambio di guida della squadra. Non ci si aspettano grandi rivoluzioni, anche perché la rosa della squadra, come anticipato, è ridotta. Molto dipenderà dalla possibilità di scendere in campo di capitan Ferri; in caso di un altro forfait del difensore centrale, ci sarà da adattare uno al fianco di Rudi. Contro la Varesina si è speso Monacizzo, chissà che l’esperimento non venga ripetuto.

Qualche problema di formazione anche in casa vogherese. Nella squadra di mister Mauro Guaraldo mancheranno gli squalificati Cominetti, Bertelli e Di Placido, mentre sono ai box per infortunio Brega, Pozzi, Belluzzo, Marrulli e Tresca.

Nei due precedenti stagionali il Varese non ha mai battuto l’OltrepoVoghera. All’andata sconfitta 2-0 al “Parisi”, 0-0 invece nel ritorno al “Franco Ossola”.

