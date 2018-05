Il Varese vuole vincere per congedarsi con il sorriso

Ultimo appuntamento stagionale per il XV del Rugby Varese che ha onorato la stagione cogliendo un bellissimo secondo posto in campionato, risultato che non servirà a risalire in Serie B (del resto il Rovato si è dimostrato superiore) ma che ha permesso a tanti biancorossi di fare una esperienza bella e importante.

Domenica 6 maggio (ore 15,30) però c’è ancora una partita da giocare e, possibilmente, vincere: quella che vedrà i biancorossi opposti al Rugby Cernusco sul terreno di gioco del “Levi” di Giubiano, turno che concluderà la Poule Promozione.

L’obiettivo del Varese sarà, anche questa volta, centrare sia la vittoria sia il punto di bonus (si ottiene con almeno quattro mete) ma anche quello di dare spazio ad alcuni giovani del vivaio in modo da consolidare l’esperienza in vista della prossima stagione.

Per l’occasione, comunque, Pella e Galante hanno la rosa quasi al completo con l’eccezione di Pandozy, probabilmente sostituito da Valcarenghi all’apertura. Pronto e senza defezioni il pacchetto di mischia.

«Il nostro è stato un bel campionato: non siamo riusciti ad andare in Serie B ma rispetto allo scorso anno siamo molto migliorati – è il consuntivo di capitan Gulisano – Abbiamo battuto tutti gli avversari a eccezione del Rovato che sarà promosso. Ora non ci resta che finire nel modo migliore davanti al nostro pubblico, con una prestazione perfetta».