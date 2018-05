Varese4U, al via la nuova stagione di tour Unesco

Domenica 13 Maggio Morandi Tour, nell’ambito del progetto di valorizzazione territoriale “Varese4U” nato da un bando della regione Lombardia, ha organizzato il Tour Inaugurale della stagione 2018.

L’itinerario ha permesso ai turisti di visitare durante l’intera mattinata il Sito del Sacro Monte di Varese con l’ingresso alla Cripta, al Santuario di Santa Maria del Monte e alla Casa Museo Lodovico Pogliaghi dove i partecipanti hanno avuto una piacevole sorpresa: durante la visita guidata, infatti, si è tenuto un breve concerto col pianoforte che si trova nella sala più ampia del museo, proprio davanti al modello della Porta del Duomo di Milano che fu realizzata dallo stesso Pogliaghi.

Terminata la visita dei Musei, una suggestiva camminata fra le stradine del borgo ha permesso di raggiungere la funicolare Liberty: discesa con questo mezzo di altri tempi immersi nel verde del Parco del campo dei fiori e incontro con il bus per proseguire verso il secondo sito, l’Isolino Virginia.

Arrivati a Biandronno, salita sull’imbarcadero per una breve crociera sul Lago di Varese fino a raggiungere il Sito Palafitticolo. Dopo una breve visita arriva l’ora del pranzo tenutosi presso l’incantevole cornice della “Tana dell’Isolino”, con un menù realizzato appositamente in occasione dell’evento.

Terminato il pranzo, partenza per i Musei Civici di Villa Mirabello dove sono conservati materiali preistorici del Varesotto che vanno dal Neolitico all’età del bronzo.

I prossimi Tour in partenza sono:

Domenica 20 Maggio: “Il Monte San Giorgio”

Domenica 27 Maggio: “CastelSeprio e Torba”

Possibilità di realizzare Tour personalizzati per gruppi chiusi.