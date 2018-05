VareseEstense, arriva il festival dell’opera nei giardini

Opera lirica, ma anche letteratura e musica protagonisti nel festival VaresEstense, organizzato dal 25 giugno al 3 luglio prossimi: nella splendide cornici dei giardini Estensi, del salone Estense e della basilica di san Vittore un fitto programma di rappresentazioni, concerti di musica operistica e incontri.

Tra gli appuntamenti previsti nei nove giorni di festival, ci saranno anche Suor Angelica di G. Puccini, una produzione originale di Red Carpet Teatro, interamente varesina. Ma anche l’Antigone di Sofocle, recitata davanti alla fontana dei giardini venerdì 29 giugno e il don Giovanni di Josè Saramago, realizzato dal Teatro GiorniDispari.

I COMMENTI

«Volevo salutare una bella iniziativa: per valorizzare al meglio una dimora e un giardino spettacolare, un gruppo di artisti ha voglia di fare qualcosa di bello per la città di Varese – ha commentato il sindaco Davide Galimberti – una iniziativa lodevole, pienamente nella logica delle iniziative promosse dal famoso documento strategico»

«Un festival suggestivo, che riporta la produzione dell’opera a Varese: era un secolo che non succedeva qualcosa del genere – spiega Roberto Cecchi, assessore alla cultura del comune di Varese – Non entro nel merito delle rappresentazioni, non essendo un esperto: osservo però che i luoghi sono importanti: il Salone Estense, la Basilica di San Vittore, i Giardini Estensi. MI viene in mente il festival di Schoenbrunn a Vienna. Con questo festival Varese può diventare una piccola Schoenbrunn»

«Ringraziamo il Comune perchè questo è un progetto nuovo, quasi un azzardo, ma loro ci hanno ugualmente sostenuti. Quasi tutti i protagonisti del festival sono nati a Varese: è un’emozione e un grande ritorno per molti di noi – spiega Serena Nardi, che dirige Red Carpet Teatro, a cui è affidata la direzione artistica del festival – Gli spettacoli saranno principalmente in uno spazio, quello dei giardini estensi, allestito appositamente da Francesco terzo d’este per intrattenere i suoi ospiti: il festival vuole quindi solo potenziare al massimo uno spazio scenico già creato per questo genere di cose»