Varesina, ultima chance a Casale

Dentro o fuori, Serie D o Eccellenza. Tutto in una partita, senza ritorno. Domenica 20 maggio (ore 16.00) la Varesina dovrà vincere in casa del Casale per rimanere in Serie D.

Sfida playout molto complicata per le fenici, che giocheranno al “Natale Palli” consapevoli di avere a disposizione sono un risultato per salvarsi. Nerostellati che invece potranno contare sia sulla vittoria, sia sul pareggio (dopo supplementari) per confermarsi in categoria.

Mister Marco Spilli, tornato sulla panchina rossoblu dopo le parentesi di Alessandro Marzio e Stefano Bettinelli, dovrà trasmettere ai suoi giocatori tutta la grinta necessaria per questa impresa.

Il Casale guidato da Stefano Melchiori proverà a sfruttare il fattore campo, grazie anche al calore del proprio pubblico.

Varesina che in stagione ha battuto due volte il Casale: 1-0 firmato da Shiba all’andata, 3-1 (doppietta di Giovio e Franzese) a Venegono Superiore.