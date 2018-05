Varesina – Varese vale la salvezza

Siamo arrivati alla 38esima e ultima giornata del Girone A di Serie D. A Venegono Superiore si troveranno di fronte Varesina e Varese, due squadre che per differenti motivi stanno lottando per la salvezza. Domenica (6 maggio ore 15.00) sarà dunque fondamentale il risultato finale, che sia a favore dei rossoblu o dei biancorossi.

Sicura dei playoff la Varesina, che con 38 punti non può evitare gli spareggi promozione, il Varese (a quota 40) culla invece ambizioni di salvezza diretta, ma la vittoria potrebbe non bastare se sugli altri campi non usciranno risultati positivi per Ferri e compagni.

Per sperare nella salvezza i biancorossi dovranno obbligatoriamente vincere e sperare nei passi falsi di Seregno (41 punti), Olginatese (42) e OltrepoVoghera (42). I brianzoli andranno a Borgaro contro una squadra già salva, i lecchesi ospiteranno la Pro Sesto già sicura dei playoff, così come i rossoneri di Voghera che al “Parisi” avranno di fronte una Caronnese salda al terzo posto. Olginatese e OltrepoVoghera, inoltre, dovranno perdere per essere sorpassate, in quanto hanno il vantaggio degli scontri diretti nei confronti del Varese.

Le possibilità quindi non sono molte, ma crederci non costa nulla e provarci è obbligatorio.

Mister Paolo Tresoldi dovrà fare a meno dell’uomo più rappresentativo di questa stagione: Nicolò Palazzolo, miglior realizzatore varesino con 12 gol. Per la difesa, già priva di Simonetto, è in forse anche capitan Ferri, ma il veterano dovrà stringere i denti per provare a essere della gara. L’alternativa potrebbe essere l’adattamento di Monacizzo in difesa al fianco di Rudi. Possibile la conferma del 4-3-2-1, con Morao e Battistello sicuri del posto in mediana – qui rientra anche il discorso di Monacizzo – mentre in attacco Zazzi, Lercara, Filomeno, De Carolis e Pedrabissi si giocheranno i tre posti a disposizione nel tridente.

In casa Varesina la situazione non è migliore. Le fenici non possono più evitare i playout, ma proveranno a migliorare la propria condizione di classifica e conquistare almeno il vantaggio negli scontri salvezza. Una stagione difficile a Venegono Superiore con tanti cambi in panchina e il ritorno una settimana fa di Marco Spilli dopo la parentesi di Stefano Bettinelli. Tra i rossoblu non ci sarà per squalifica il difensore centrale Dario Milianti, un cardine importante per la retroguardia.

