Varesini temerari affrontano a nuoto il Grande fiume Po

Varesini temerari pronti a sfidare il Grande fiume.

Il prossimo 3 giugno la squadra amatoriale di nuoto Swimmer Inside con sede a Varese ma composta da atleti sparsi in tutto il Nord e Centro Italia, affronterà la gara di nuoto più lunga d’Europa denominata “Po River Swimming Marathon”.

La gara partirà da Cremona per arrivare a Casalmaggiore (Cr) con una distanza di ben 52 km da percorrere in un tempo massimo di 7 ore e mezza.

Cristina De Tullio, Andrea Fioresino, Maurizio Gandini, Mariella Nava, Ivan Ninno, Luciano Santambrogio, Guido Stercoli, Stefano Trentin, Matteo Ulacco e Sandro Vezzani sono i coraggiosi che, chi in staffetta chi in solitaria, tenteranno di sfidare la forza del fiume italiano più importante insieme ad altri 28 nuotatori.

