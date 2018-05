Il varesino Macchi guida la truppa Italiana ai mondiali di Trail

Dieci azzurri in gara sabato 12 maggio a Penyagolosa, nella comunità valenciana in Spagna, per i Campionati Mondiali di trail. La squadra italiana sarà composta da sei uomini e quattro donne. In questa stagione la manifestazione iridata si svolge sulla distanza lunga di 85 chilometri, con circa 4900 metri di dislivello positivo e 3690 in negativo, un anno dopo l’edizione di 49 km disputata in Italia a Badia Prataglia.

Un movimento che si conferma in crescita, come dimostrano i numeri di partecipazione che arrivano a 354 atleti (212 al maschile e 142 al femminile) in rappresentanza di 49 diverse nazioni. Oltre ai titoli individuali, saranno in palio anche quelli della classifica a squadre che nel 2017 ha visto il team azzurro conquistare l’argento tra le donne.

Stavolta si corre su una distanza diversa e quindi con minori aspettative per la formazione azzurra, anche se i nostri atleti si presentano compatti soprattutto al maschile.

Andrea Macchi di Eolo Team rappresenterà la nostra provincia alla rassegna iridata. Con lui nella squadra maschile ci sarà il vincitore dell’ultima Eolo – Campo dei Fiori Trail Stefano Fantuz, che si è qualificato per il mondiale proprio grazie a quella vittoria. Completano il team maschile Simone Wegher, Christian Pizzati, Riccardo Borgialli e Marco Zanchi.

Le quattro donne in corsa saranno Lidia Mongelli, Lisa Borzani, Chiara Bertino e Alessandra Boifava; assente invece Silvia Rampazzo, medaglia di bronzo all’ultimo mondiale di Badia Prataglia.

Partenza alle ore 6.00 di sabato nell’evento organizzato da IAU e ITRA che attende i campioni in carica, lo spagnolo Luis Alberto Hernando – vincitore delle ultime due edizioni – e la francese Adeline Roche. Tra i favoriti anche i britannici Tom Owens e Jonathan Albon, mentre al femminile la spagnola Maite Maiora, la statunitense Clare Gallagher e la francese Nathalie Mauclair.

Fonte: corsainmontagna.it

Per seguire la gara in diretta —> http://penyagolosatrails.com/