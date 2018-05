Velo Ok e limite di 30 all’ora, Azzate “rallenta”

Velo ok, limiti di 30 all’ora nel centro storico e una zona ZTL nei pressi della zona del Castello. Sono questi i provvedimenti votati ieri (giovedì 3 maggio) all’unanimità, unico astenuto Raffele Simone, dall’amministrazione di Azzate e che diventeranno esecutivi da subito. I Velo Ok sono già stati piazzati e sono già attivi.

«La delibera – spiega il sindaco Gianmario Bernasconi – interviene pesantemente sulla disciplina della viabilità nel nostro paese, ampliando l’area con limiti di velocità massima a 30 km /ora nel centro storico, introducendo una ZTL in via del Fontanone, con divieto di transito (eccetto i residenti nella Via ed in Via Castello) nei giorni feriali da lunedì a venerdì dalle 7.00 alle 9.00 e dalle 17.00 alle 19.00 e posizionando apparecchiature fisse di rilevamento elettronico della velocità nei siti più problematici, a partire dalla Via Garibaldi.

Questo importante intervento si inserisce in una più ampia attività che la Polizia Locale della Gestione Associata sta sviluppando da tempo, per rendere più sicuri i percorsi pedonali e la viabilità all’interno del paese».

Il Comune di Azzate ha aderito ad un bando del Ministero dell’Ambiente per la realizzazione di percorsi di mobilità leggera e sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, ottenendo un cofinanziamento di 87.000 €, di cui il 60% del Ministero ed il 40 di risorse proprie.

Ecco quali sono gli interventi previsti dal progetto:

– illuminazione dei passaggi pedonali più esterni della via Piave, verso Daverio e verso Buguggiate, con pannelli a led arancioni lampeggianti, alimentati con pannelli solari;

– completamento e messa in sicurezza del passaggio pedonale di Via Piave, da Via castello, verso il capolinea dell’autobus;

– posizionamento di transenne parapedonali a protezione dei percorsi pedonali in Via Veneto, angolo Via Acquadro (farmacia);

– modifica del percorso pedonale in Via Marconi, e posizionamento di transenne parapedonali in Via Cottalorda (con un percorso protetto fino all’ingresso della Scuola dell’Infanzia)

– razionalizzazione degli stalli di sosta in Via Cottalorda, davanti alla Scuola dell’Infanzia (perdendo due posti auto), e realizzazione di tre nuovi stalli in Via Marconi ed uno in Via Roma (la segnaletica del nuovo stallo di Via Roma è ancora da completare)

– posizionamento di transenne parapedonali a protezione del percorso parcheggio – ingresso Poste ed ATS

– posizionamento di transenna parapedonali in Piazza della Pesa ed in Via Acquadro, di fronte alle Poste

– installazione di telecamere di contesto ad integrazione delle telecamera intelligenti lettura targhe, in Via Garibaldi (angolo Via Mazzini) e sulla Provinciale del Lago, all’altezza del passaggio pedonale all’innesto con Via Mascagni (questa telecamera sarà posizionata nei prossimi giorni e l’intervento sarà completato con la messa in opera, da parte dell’Ufficio Tecnico, delle due pensiline in corrispondenza dell’attraversamento pedonale);

– installazione di telecamera di contesto in corrispondenza dell’incrocio Via Molinello, Roma, Cottalorda (anche questa telecamera sarà posizionata nei prossimi giorni);

– introduzione del limite massimo di 30 km / ora in Via del Fontanone, Via Castello e Via Cottalorda;

– installazione di dossi rallentatori di velocità nelle adiacenze della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria;

– introduzione della ZTL in Via del Fontanone, Via Castello, per disincentivare il notevole flusso di autoveicoli che, per evitare il traffico della provinciale, deviano sulle vie comunali, creando problematiche di sicurezza viabilistica ai residenti ed alle persone che utilizzano i percorsi pedonali, prima di tutto i bambini ed i ragazzi delle scuole;

– installazione di apparecchiature fisse di rilevamento elettronico della velocità

«Per qualche giorno gli Agenti ed Ufficiali della Polizia Locale, che ringrazio per l’ottimo lavoro svolto, monitoreranno la nuova ZTL di Via del Fontanone, fornendo tutte le informazioni necessarie agli utenti della strada, per rendere il più agevole e “morbido” possibile l’adeguamento alla nuova disciplina della viabilità», conclude il sindaco.