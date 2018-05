«Venite alla festa dell’aria, sarà uno spettacolo»

Le passioni contagiano gli uomini. Per questo è bene ricordare come nasce una festa, cosa ci sta dietro e quali sono le scintille che la animano.

Domenica prossima, 3 giugno, si terrà a Cuveglio la “Giornata dell’aria”.



Si tratta di un’iniziativa che permetterà a tutti di fare un giri in elicottero sulla Valcuvia, per gustarsi un panorama meraviglioso fino al Lago Maggiore in una giornata che si preannuncia calda e soleggiata.

Uno dei fautori di questa festa è l’assessore di Cuveglio Giuseppe Lioi che quando gli si chiede il motivo di questa iniziativa risponde soddisfatto con un sorriso: «Sono da sempre un appassionato del volo, in prapendio e deltaplano, che praticavo anni fa a Laveno. Da allora mi è rimasto questo “pallino” e così ho deciso di estendere l’invito ad avvicinarsi all’aria ai nostri concittadini e a quanti vorranno condividere questa esperienza».

Dopo 4 anni torna dunque a Cuveglio, la Festa dell’Aria. Le sue origini risalgono all’ormai lontano 2010. In quell’anno, e negli eventi successivi, sono state riscontrate affluenza e contentezza da parte dei cittadini, grazie anche all’entusiasmo e la voglia di fare messa a disposizione dagli organizzatori.

«Le cose belle non devono morire, per questo motivo la Festa dell’Aria di terrà il 3 giugno 2018 a Cuveglio, in zona “tram” (Vergobbio). Siete tutti invitati a partecipare per passare una spensierata giornata, immersi nel verde della Valle e ospitati calorosamente dai cuvegliesi. Per i più temerari, inoltre, è possibile usufruire della professionalità del personale presente per sorvolare tutta la valle con l’elicottero».

