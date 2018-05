Venti “Primavere” per il centro anziani

La grande tavolata col risotto e le strette di mano. Sindaco e assessori che sorridono per un traguardo importante: vent’anni al servizio degli anziani del paese che trovano ogni giorno, nel Centro Primavera, a Vergobbio, un punto di riferimento per non sentirsi soli ma anzi partecipare attivamente alla vita del paese.

Ieri, Primo maggio presso il piazzale del Comune di Cuveglio si è assistito a tutto questo – con la partecipazione delle autorità, in prima fila il primo cittadino Giorgio Piccolo e la giunta – con le premiazioni dei 20 anni del Centro anziani Primavera con a capo Andrea Sanfilippo, l’instancabile Carla De Guglielmo e tanti volontari che hanno dato lustro alla manifestazione con stuzzicanti cibi e tanta allegria per tutti.

A completare la bella giornata i Tencitt di Cunardo.

Nel piazzale del Comune sono stati premiati con una targa i soci fondatori, Enzo Verga, Renata Costa, Quinta Sonzini, Mario Arcini e con un Brindisi finale si è conclusa una splendida giornata.