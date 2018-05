Vento forte sul lago, due sportivi portati in salvo

(Foto di repertorio)

Oggi, venerdì 18 maggio, alle ore 17:30, i vigili del fuoco del distaccamento di Luino, sono intervenuti sulle acque del lago Maggiore antistanti il comune di Maccagno con Pino e Veddasca per soccorso persone.

Uno sportivo, mentre praticava Kite Surf, a causa del forte vento che soffiava sulla zona, si è trovato in difficoltà. Un amico è partito a nuoto dalla riva per soccorrerlo ma si è trovato a sua volta in balia delle onde.

Alcune persone sulla costa hanno lanciato l’allarme. Immediatamente sul luogo sono arrivati gli specialisti del soccorso acquatico con una pilotina.

Individuate, le due persone sono state tratte in salvo a bordo del natante insieme all’attrezzatura sportiva. I due uomini sono stati successivamente portati a terra.