Verbano-Cusio-Ossola con la Lombardia, se ne discute in Regione

Incontro oggi in Regione Lombardia per discutere del passaggio del VCO, la provincia di Verbano-Cusio-Ossola, alla Lombardia.

Lo racconta soddisfatto il consigliere regionale Emanuele Monti, che dichiara: “In primo luogo ringrazio il Governatore Attilio Fontana e l’assessore agli Enti locali Massimo Sertori per la disponibilità e la sensibilità dimostrata nell’accogliere la richiesta proveniente dal territorio piemontese, proseguendo così nel cammino tracciato dalla precedente amministrazione a guida leghista. Oggi vi è stato un secondo, positivo incontro, al quale ho presenziato, tra Regione Lombardia e parlamentari piemontesi, membri del Consiglio provinciale e comitati locali favorevoli alla riunificazione della provincia del Verbano-Cusio-Ossola alla Lombardia. Questi stessi comitati negli ultimi mesi hanno raccolto alcune decine di migliaia di firme a sostegno di un procedimento che è previsto dalla Costituzione e che, a Governo formatosi, diventerà effettivo con una legge ordinaria dello Stato”.

“Si tratta di un passaggio”, spiega il consigliere del Carroccio, “che segna un precedente, trattandosi della prima volta in Italia”. “Porte aperte, dunque, della Lombardia per la riunificazione di questi territori che, come nel caso dell’area del lago Maggiore, sono figli di un’unica regione ed espressione di un’affinità, per storia cultura e tradizioni, molto sentita dalla popolazione locale”, aggiunge Monti.

Che conclude: “Al di là dei colori politici c’è una questione territoriale. È cioè palese che la Lombardia corra veloce, più di altre regioni, al punto da diventare attrattiva per chi si sente lombardo nel cuore”.