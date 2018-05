Vergiate prepara in grande stile la festa Repubblica

Vergiate si prepara a festeggiare la festa della Repubblica Italiana in grande stile. Per il 2 giugno in città sono previsti eventi e iniziative che coinvolgono il Comune, le associazioni e cittadini, a partire dal Battesimo civico per i 18enne e fino all’aperitivo e alle costine della “Compagnia dei mai a letto”.

Ecco il programma della giornata:

ore 9.30 – Piazza Enrico Baj COLAZIONE PER TUTTI a cura dai neodiciottenni

ore 10.00 – Biblioteca Comunale Inaugurazione Mostra promossa dall’Assessorato alla Cultura e dall’Archivio Ermanno Besozzi DISEGNI TRA FIGURA E SEGNI DI ARTISTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

ore 10.30 – Piazza Enrico Baj ARRIVA LA FANFARA DEI BERSAGLIERI da Largo Lazzari a Piazza Baj“Fanfara Medaglie d’oro S.Ten. Angelo Vidoletti ” di Vergiate

ore 10.40 – Piazza Enrico Baj APERTURA CELEBRAZIONE con i saluti del Sindaco e del Vicesindaco

ore 11.00 – Piazza Enrico Baj BATTESIMO CIVICO Cerimonia con la presenza delle Associazioni Vergiatesi a seguire presentazione della mostra fotografica “Vergiate e i suoi luoghi” realizzata dai neodiciottenni

ore 12.00 – Piazza Enrico Baj APERITIVO offerto dalla Pro Loco, dal Villaggio del Fanciullo e dall’Associazione Sportiva Canottieri Corgeno

dalle ore 12.00 alle 20.00 – DIMOSTRAZIONI della PALESTRA OLIMPO DJ Set by Sgheno in Largo Lazzari

dalle ore 12.30 – Largo Lazzari TUTTI INSIEME A TAVOLA “Le costine” preparate dalla Compagnia Italiana dei Mai A Letto

dalle ore 16.00 alle ore 20.00 – LE MIGLIORI CANZONI ITALIANE, durante l’esibizione SPECIALE LUCIO BATTIST I dalle ore 17.00 alle ore 18.00 – in Piazza Matteotti (cortile interno ex scuola parrocchiale) a cura di Silvano

dalle ore 16.30 – Largo Lazzari SPETTACOLO DI MAGIAcon Mago Ale Bellotto

dalle ore 14.30 alle 19.00 – Piazza Enrico Baj BALLIAMO INSIEME a cura delle Associazioni Tony Rose e Vergiate in Danza KARAOKE a cura delle Associazioni Vergiatesi

ore 16.00 – Piazza Enrico Baj DAMA VIVENTE a cura delle Associazioni Vergiatesi

dalle ore 18.30 – Largo Lazzari TUTTI INSIEME A TAVOLA “Le costine” preparate dalla Compagnia Italiana dei Mai A Letto

ore 21.00 – Largo Lazzari CONCERTO EFFETTO VASCO Real Tribute live in concert in collaborazione con la Cooperativa Casa del Popolo di Vergiate

ore 21.00 – Piazza Enrico Baj ORCHESTRA “GABRIELLA BAND” Ballo liscio e di gruppo, musica latina, leggera e dance anni ’60 ’70 ‘80

NEVERWAS RADIO E I SUOI SPEAKER saranno presenti con uno stand per intrattenimento radiofonico

LA VIA DEGLI ARTISTI Mostra di pittura di artisti vergiatesi

Nelle vie del centro, per tutta la giornata e fino a mezzanotte hobbisti, mercatini gastronomici e artistici, degustazione prodotti tipici, giochi per bambini, artisti di strada in collaborazione con “Mani Magiche” di Isabel Hartmann

In caso di maltempo il Battesimo Civico si terrà presso la Biblioteca Comunale

Per info.