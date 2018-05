Vernice sui poliziotti, a processo i due anarchici spagnoli

Si è svolta questa mattina (venerdì) l’udienza di convalida dell’arresto di due esponenti dei centri sociali che ieri hanno partecipato alla manifestazione non autorizzata che ha fatto seguito all’ennesimo sgombero di un edificio occupato da parte degli anarchici del Telos.

I due, un 28enne e una 20enne, entrambi spagnoli, erano stati arrestati durante unod ei momenti di tensione che hanno caratterizzato il piccolo corteo composto da una 30ina di ragazzi che gravitano attorno alla sigla antagonista.

A raccontare la vicenda in aula è stato il dirigente del commissariato di Polizia di Busto Arsizio, Franco Novati, che ha spiegato come si sono svolti i fatti. Il 28enne avrebbe rovesciato addosso allo stesso Novati e ad un poliziotto del reparto celere, due bottiglie di vernice. Il poliziotto ha tentato di fermarlo per procedere con l’identificazione ma il giovane si sarebbe opposto scatenando una breve colluttazione alla quale ha partecipato anche un secondo agente e la 20enne finita anche lei in manette.

I due, ascoltati dal giudice Sara Cipolla, hanno fornito una versione diametralmente opposta nella quale emerge cge sarebbero stati colpiti con i manganelli dalle forze dell’ordine e che la vernice sarebbe caduta addosso al poliziotto proprio a causa dei colpi inferti dai celerini.

Fuori dall’aula un gruppo composto da una decina di compagni dei due spagnoli è rimasto in attesa della sentenza che ha stabilito l’obbligo di presentazione ai carabinieri per i due arrestati e ha fissato al 22 giugno l’udienza per il processo nei loro confronti.