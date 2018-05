Verrà premiata al De Filippi la nuova “Lettera a una professoressa”

“Web-Care tra valori e limiti. Da Lettera a una professoressa alle elaborazioni digitali”, il concorso lanciato nel 50esimo anniversario della morte di Don Milani che ha proposto agli studenti varesini di riscrivere la famosa lettera di don Milani e dei ragazzi di Barbiana, è arrivato alle sue battute finali.

Venerdì 25 maggio 2018 a partire dalle 14.30 alla sala Pigionatti dell’Istituto De Filippi, in via don Luigi Brambilla, 15 a Varese verranno infatti presentati tutti gli elaborati realizzati e verrano premiate le classi che hanno partecipato.

Al concorso hanno partecipato 8 diversi Istituti superiori di secondo grado della provincia con oltre 15 classi, ed alcuni alunni delle classi scolastiche promosse all’interno della Casa Circondariale di Busto Arsizio: la premiazione alla presenza degli alunni e dei docenti che hanno partecipato al concorso, si terrà la presentazione di tutti gli elaborati realizzati e la premiazione delle numerose classi che vi hanno partecipato.

Nel pomeriggio del 25 sarà inoltre possibile visitare liberamente anche la mostra fotografica “Gianni e Pierino, La scuola di Lettera a una professoressa”, messa a disposizione dalla Fondazione Don Milani, che verrà allestita all’ingresso della stessa sala.

IL PROGRAMMA DELL’EVENTO

13.30: apertura della mostra fotografica “Gianni e Pierino, La scuola di Lettera a una professoressa” a cura della Fondazione don Lorenzo Milani

14.30: accoglienza degli studenti coinvolti con i loro docenti.

14.40: saluto delle Autorità e dei Promotori del progetto-Concorso.

14.50: presentazione degli elaborati

17.50: premiazione con la consegna dei premi da parte di Agostino Burberi e dei Referenti degli Enti promotori.

18.30 chiusura dei lavori.

LE CLASSI PARTECIPANTI

Classe 3^D – informatica Istituto Keynes di Gazzada Schianno.

Classe 5^S e 5^SU indirizzo socio-sanitario, IISSCT Verri di Busto Arsizio.

Classe 2^E, Liceo Classico Statale “Ernesto Cairoli” di Varese

Classe 2^B G COM – indirizzo grafico e comunicazione dell’ISISS “Don Lorenzo Milani” di Tradate

Classe 4^, Liceo Scientifico Sportivo, Istituto Maria Ausiliatrice di Varese

Classe 3^C del Liceo Classico “Ernesto Cairoli” di Varese

Classe 5T e 5^S, IPSSCT Verri di Busto Arsizio

Classe 2^C, Liceo Classico “Ernesto Cairoli” di Varese

Classe 3^U, Liceo delle Scienze Umane “Vittorio Sereni” di Luino

Classe 4^BS, Liceo delle Scienze Umane “A. Manzoni” di Varese

Classe 4^U del Liceo delle Scienze Umane “Vittorio Sereni” di Luino

Classe 3^, Liceo delle Scienze Umane – indirizzo diritto economia

Classe 4^D, Liceo delle Scienze Umane “Vittorio Sereni” di Luino

Classi 1^ e 2^ indirizzo commerciale, Fondazione Enaip Lombardia Sede di Varese

7 classi dell’IPC Verri presso la Casa Circondariale di Busto Arsizio.

IL CONCORSO: COME E’ NATO

In occasione dei cinquant’anni della scomparsa di don Lorenzo Milani e della pubblicazione di Lettera a una professoressa, il Circolo Acli Varese Centro con il supporto delle Acli Provinciali di Varese e il Centro Internazionale Insubrico “Carlo Cattaneo” e “Giulio Preti” dell’Università degli Studi dell’Insubria diretto da Fabio Minazzi, l’associazione Kentro di Varese e in collaborazione con il Comune di Varese, il patrocinio della Fondazione don Milani e il contributo della Fondazione La Sorgente, hanno bandito – per l’anno scolastico 2017-2018 – un Concorso dal titolo “Web- Care tra valori e limiti. Da Lettera a una professoressa alle elaborazioni digitali” destinato agli Istituti scolastici della secondaria di secondo grado della provincia di Varese.

Questo Concorso ha invitato i protagonisti delle istituzioni scolastiche, docenti, allievi e genitori, a riflettere criticamente sulla missione educativa e sulle prospettive della scuola secondaria di secondo grado a fronte delle sfide aperte dalla complessa congiuntura storica, attraverso la lente di Lettera a una professoressa, e in generale tenendo presente la proposta educativa di don Milani, che ha consentito ai ragazzi di Barbiana di manifestare con chiarezza il proprio pensiero e di diventare partecipi della costruzione della conoscenza.

Il concorso ha permesso di far lavorare insieme alunni e docenti, nella lettura e nell’analisi del testo della Lettera e di confrontarsi tra posizioni differenti per esercitare il pensiero critico e svilupparne le competenze trasversali. La rilettura in chiave odierna che si è concretizzata nella realizzazione di oltre 15 elaborati appartenenti a tre categorie diverse: narrativa, artistica e multimediale.