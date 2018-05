Vi siete ritrovati la macchina danneggiata a Malnate? Sappiamo chi è stato

Un annuncio apparso sul gruppo Facebook Sei di Malnate se 2.0. Se avete una Lexus Blu, verso le 12.45 eravate a Malnate e l’avete ritrovata gibollata, c’è una buona notizia per voi. Un gentile signore, Piero Stasio, ha visto tutto e potrebbe darvi una grande mano.

Leggete qui sotto:

Buongiorno a tutti….

Scrivo questo post sperando che anche altra gente nella mia situazione farà lo stesso.

Oggi 31/5 ore 12:45 circa davanti la gelateria Squinti c’era parcheggiata una Lexus blu uguale o simile a quella in foto. Un grosso Mercedes monovolume ha cercato di parcheggiare nel posto libero al suo fianco. Missione fallita. Auto danneggiata vistosamente sul lato post sinistro e Mercedes sull’anteriore destro. Ovviamente il furbone si è assicurato che nessuno avesse visto, ha ingranato la retro e se ne è andato. Sfortunatamente per lui ero parcheggiato a pochi metri e ho preso nota del numero di targa. Volevo lasciare un biglietto al proprietario della Lexus ma al mio ritorno da scuola (il bambino usciva dopo pochi minuti) non c’era più nemmeno l’auto danneggiata.

Se qualcuno conoscesse il proprietario o è nel gruppo mi contatti per avere il numero di targa, anche se meriterebbe che lo pubblicassi.

Grazie a tutti