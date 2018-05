Via alla “Mille Miglia”: due varesini al via su una Rally del 1928

Scatta quest’oggi – mercoledì 16 maggio – da Brescia la celeberrima Mille Miglia, manifestazione simbolo dei motori d’epoca e capostipite delle rievocazioni storiche legate all’automobilismo.

In passato la Mille Miglia fu una gara di velocità su strada da disputare su un percorso che andava da Brescia a Roma e ritorno, nella quale si sono confrontati i grandi nomi – a livello di case e di piloti – che hanno fatto la storia di questo sport. L’elevata pericolosità della gara (nel ’57 a Guidizzolo morì il ferrarista De Portago con il navigatore e nove spettatori) però costrinse l’interruzione di questa saga dei motori che però ha saputo risorgere come prova di regolarità nel 1977 ed è ora giunta alla sua 41a edizione. Un evento che richiama appassionati e specialisti da tutto il mondo.

Al via di Brescia ci sarà anche un equipaggio varesino, quello formato da Roberto Crugnola e Marco Vida (numero 57) che condurranno una vettura storica e molto rara, una Rally ABC costruita nel 1928, unica presente in gara di questa antica casa motoristica parigina. La Rally costruì appena una trentina di queste vetture e solo una decina di esse è arrivata fino a noi.

Crugnola e Vida avranno le insegne del Team Audemars Microtec since 1898 e nei giorni scorsi sono stati protagonisti di una iniziativa in collaborazione con l’ISIS Valceresio di Bisuschio. I due co-equipiers hanno incontrato un gruppo di studenti (grazie all’interessamento dei professori Samuele Mei e Stefano Cardinali e al via libera del preside Maurizio Tallone) di cinque classi e raccontato la loro esperienza alla Mille Miglia e nelle altre gare di questo genere. L’incontro ha generato grande curiosità tra i ragazzi, affascinati soprattutto dall’antica vettura francese che Crugnola e Vida si apprestano a guidare lungo le strade italiane.

LA SCHEDA