Via Carcano: le auto sfrecciano e i pedoni evitano i calcinacci

Gentile Direttore,

Percorrere la via Carcano a piedi non è mai stato un esercizio esente da rischi: il marciapiede è piuttosto stretto e malandato e la strada al fianco è percorsa a forte velocità da macchine che su tre corsie vanno in verso viale Belforte o zona stazioni.

Galleria fotografica Calcinacci in via Carcano a Varese 4 di 4

Camminando in questa direzione sul lato sinistro troviamo un grande edificio una volta fabbrica di trafilati che ora, dopo anni di chiusura, versa in totale stato di abbandono. Basta buttare un occhio all’interno per vedere il tetto crollato e la situazione di incuria generale. Come se non bastasse negli anni anche i muri all’esterno sono diventati fatiscenti. e sempre più spesso dagli stessi si staccano grandi calcinacci.

Allego foto di quanto trovato per terra al mio passaggio. Mi chiedo cosa potrebbe succedere nel caso il crollo avvenga al passaggio di qualche pedone, di bambini diretti a scuola, di mamme con il passeggino.

Spero che questa segnalazione serva a restituire un minimo di decoro e di sicurezza ai numerosi pedoni che lo percorrono quotidianamente.

Ringrazio anticipatamente per l’attenzione

Mauro Gaeta